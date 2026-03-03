Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér


3. 3. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Babiš řekl, že za výroky si stojí, média vlastněná Ivo Lukačovičem podle něj dlouhodobě lžou a manipulují, což prý může kdykoliv dokázat a také to udělá.

Babiš podle Seznamu opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér podle společnosti opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní.

„Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Soudní spor považuje firma vždy za krajní řešení. Premiér se ale podle mluvčí dostal za hranu slušnosti a konstruktivní a slušné kritiky. Ve stejném duchu se proti Babišovi v pondělí vymezila i správní rada Seznamu.

„Pan Lukačovič odrbal český stát na srážkové dani o 900 milionů. Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je patnáct procent,“ podotkl v úterý Babiš.

Podle premiéra takový krok není nelegální. „Ale zatímco třeba paní (Renáta) Kellnerová přesunula firmu zpátky do Česka, aby tu i odváděla veškeré daně, tak pan Lukačovič stát vědomě odrbává. Teď přesunul svou firmu z Kypru do švýcarského Zugu, což je taky daňový ráj, takže se v tom chystá asi i pokračovat,“ míní předseda vlády.

Hospodářské noviny v polovině letošního ledna napsaly, že Lukačovič loni převedl Seznam z kyperské společnosti Helifreak Limited do švýcarského Masaryk Holding AG. Podle Kapuciánové pak Seznam vždy měl sídlo v Česku a Lukačovič je daňovým rezidentem České republiky. Státu nedluží daň z vyplacených podílů na zisku, ani žádnou jinou daň.

Babiš se proti Seznamu, Seznam Zprávám a Novinkám ohradil například v pondělním rozhovoru pro Parlamentní listy. Podle premiéra redakce o současné vládě lžou a soustavně ji poškozují. Zároveň podle něj servery Seznam Zprávy a Novinky.cz patří mezi média, která bývalá vláda Petra Fialy (ODS) využívala pro šíření své kampaně. Novinky.cz pak označil za nejprolhanější médium, které o vládě ANO, SPD a Motoristů informuje manipulativně.

Že se Lukačovič bude bránit u soudu proti Babišovým tvrzením o daních, informoval majitel Seznamu již loni v listopadu. Vyjádření šéfa hnutí ANO podle něj byla součástí diskreditační kampaně proti jeho osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím – Seznam Zprávám a Novinkám.cz.

