Lukačovič zažaluje Babiše kvůli tvrzení, že dluží na daních


20. 11. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely.

Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň patnáct procent, tedy 900 milionů korun.

„Andrej Babiš v posledních dnech šíří na svých sociálních sítích a v médiích dezinformace týkající se původu společnosti Seznam.cz a redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz. Tvrdí zároveň, že firma a její majitel neplatí v České republice daně. Obě tvrzení jsou lživá – společnost Seznam.cz, stejně jako zmíněné redakce, mají sídlo v České republice, kde řádně plní své daňové povinnosti. Ani majitel firmy Ivo Lukačovič nemá vůči státu žádné dluhy. Firma se bude proti nařčením bránit právní cestou,“ předeslala mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.

Podle Lukačoviče chce Babiš odvrátit pozornost od vlastních problémů, o kterých média informují. Babiš, který se jako předseda vítězného ANO ve volbách má stát příštím premiérem, čelí tlaku, aby vyřešil svůj střet zájmů spočívající ve vlastnictví skupiny Agrofert.

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování
Šéf ANO Andrej Babiš

Lukačovič by spíše měl říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v Česku, reagoval na krok majitele Seznamu Babiš. Vlastníkem Seznamu podle Obchodního rejstříku je Lukačovičova firma Helifreak Limited se sídlem na Kypru.

„Je jasné, že to je kvůli tomu, aby jeho firma Seznam nemusela platit patnáctiprocentní srážkovou daň při výplatě dividend. Přitom právě jeho firma psala o mé dividendě, ze které Agrofert odvedl do českého rozpočtu 75 milionů,“ doplnil Babiš. Výrokem reagoval na podle něj „brutální lež Seznam Zpráv, které napsaly, že Agrofert dluží lidem miliardy“.

Lukačovič založil Seznam v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do českého rozpočtu odhadem přes čtyřicet miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi stovkou největších plátců.

Výběr redakce

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

před 10 mminutami
EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům

EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům

15:34Aktualizovánopřed 20 mminutami
Ve škole v Hradci Králové utrpěli popáleniny tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Ve škole v Hradci Králové utrpěli popáleniny tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

před 24 mminutami
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

07:03Aktualizovánopřed 34 mminutami
Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

před 1 hhodinou
„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

10:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

13:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, informoval na jednání městského zastupitelstva ředitel TSK Filip Hájek.
před 10 mminutami

Ve škole v Hradci Králové utrpěli popáleniny tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
před 24 mminutami

Veterináři zachytili u zajíce brucelózu. Nemoc může nakazit člověka

Vlnitá horečka, maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu. Čtyři názvy – jedna nemoc. Choroba, která se oficiálně jmenuje brucelóza, se v Česku objevila po devíti letech. Napadá nejrůznější druhy divokých i hospodářských zvířat, ale může se přenést i na lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují.
před 57 mminutami

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Předseda Motoristů Petr Macinka na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru podle šéfa Motoristů byli i kandidáti na ministry vznikající vlády. Oba muži diskutovali také o programovém prohlášení vznikajícího kabinetu. Bližší detaily k výsledkům jednání Macinka sdělit nechtěl. Neřekl ani, zda platí dřívější prohlášení Motoristů, že trvají na tom, že součástí příští vlády musí být Filip Turek (za Motoristy).
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Lukačovič zažaluje Babiše kvůli tvrzení, že dluží na daních

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely.
15:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo se zhruba pětiměsíčním předstihem poslední část západního dálničního obchvatu Olomouce. Nový úsek D35 na trase mezi Křelovem a Slavonínem měří 3,2 kilometru a má odvést tranzitní dopravu z Olomouce. Stavba poslední části obchvatu začala loni v únoru a vyžádala si investici 903 milionů korun bez DPH.
13:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Sudetoněmecký sjezd se poprvé uskuteční v Česku

Sjezd sudetských Němců se příští rok uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Oznámilo to Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Sjezd se v Česku bude konat vůbec poprvé.
před 4 hhodinami

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen kvůli kuplířství

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Irsku. České televizi to sdělila žalobkyně Jitka Šamanová z Okresního státního zastupitelství v Mělníku. Skupina měla organizovat nábor, dopravu či komunikaci se zákazníky. Hlavním organizátorkám hrozí až jedenáct let vězení, ostatním osm let.
před 5 hhodinami
Načítání...