Lukačovič zažaluje Babiše kvůli tvrzení, že dluží na daních

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely.
Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň patnáct procent, tedy 900 milionů korun.
„Andrej Babiš v posledních dnech šíří na svých sociálních sítích a v médiích dezinformace týkající se původu společnosti Seznam.cz a redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz. Tvrdí zároveň, že firma a její majitel neplatí v České republice daně. Obě tvrzení jsou lživá – společnost Seznam.cz, stejně jako zmíněné redakce, mají sídlo v České republice, kde řádně plní své daňové povinnosti. Ani majitel firmy Ivo Lukačovič nemá vůči státu žádné dluhy. Firma se bude proti nařčením bránit právní cestou,“ předeslala mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.
Podle Lukačoviče chce Babiš odvrátit pozornost od vlastních problémů, o kterých média informují. Babiš, který se jako předseda vítězného ANO ve volbách má stát příštím premiérem, čelí tlaku, aby vyřešil svůj střet zájmů spočívající ve vlastnictví skupiny Agrofert.
Lukačovič by spíše měl říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v Česku, reagoval na krok majitele Seznamu Babiš. Vlastníkem Seznamu podle Obchodního rejstříku je Lukačovičova firma Helifreak Limited se sídlem na Kypru.
„Je jasné, že to je kvůli tomu, aby jeho firma Seznam nemusela platit patnáctiprocentní srážkovou daň při výplatě dividend. Přitom právě jeho firma psala o mé dividendě, ze které Agrofert odvedl do českého rozpočtu 75 milionů,“ doplnil Babiš. Výrokem reagoval na podle něj „brutální lež Seznam Zpráv, které napsaly, že Agrofert dluží lidem miliardy“.
Lukačovič založil Seznam v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do českého rozpočtu odhadem přes čtyřicet miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi stovkou největších plátců.