Za sexuální útoky a znásilnění potvrdil soud masérovi pět a půl roku vězení

Za znásilnění a sexuální útoky vůči klientkám potvrdil odvolací Městský soud v Praze masérovi Richardu Pobišovi trest pět a půl roku vězení a zákaz činnosti na deset let. Poškozeným ženám musí Pobiš podle rozsudku vyplatit asi 1,7 milionu korun. Středeční rozhodnutí je pravomocné. Muži hrozil trest od dvou do deseti let vězení.
Pobiš podle verdiktu sexuálně napadl šestadvacet žen při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024. Klientkám v situaci, kdy se nacházely ve zranitelné poloze na masážním lůžku ve spodním prádle či nahé, nejprve různými masážními nástroji způsoboval bolest. Poté, co se svíjely v bolestech a nebyly schopné odporu, je osahával a líbal na intimních partiích, v některých případech je znásilnil.
Obhájce maséra v odvolání uvedl, že Obvodní soud pro Prahu 1 při ukládání trestu dostatečně nezohlednil, že Pobiš na začátku hlavního líčení prohlásil vinu, díky čemuž nemusely poškozené před soudem vypovídat a hlavní líčení se také urychlilo. Soud podle právníka také neodůvodnil, na základě čeho přiznal poškozeným odškodné.
Soud odvolání zamítl
Odvolací senát však konstatoval, že odvolání Pobiše důvodné není. Uložený trest podle městského soudu není nepřiměřeně přísný. Obvodní soud, jehož verdikt senát potvrdil, vzal v potaz jak polehčující, tak i přitěžující okolnosti. Mezi těmi přitěžujícími městský soud zmínil nejen rozsah a délku páchání trestné činnosti, ale také následky na poškozených ženách. „Máme za to, že přiměřené snížení trestu s ohledem na prohlášení viny učiněno bylo,“ konstatoval předseda odvolacího senátu.
Pobiš loni v září před obvodním soudem prohlásil vinu, uvedl, že činů lituje a ženám se omluvil. Ve vazbě si podle svých slov uvědomil své jednání a po přečtení obžaloby soucítil s ženami, které poškodil. Ve středu Pobiš soud požádal o úpravu popisu skutku. Protože ale před obvodním soudem prohlásil vinu, nemůže podle zákona toto prohlášení odvolat. Odvolání proti rozsudku podala i Pobišova družka, která rovněž namítala, že pro prohlášení viny nebyly splněné podmínky.
Soud však nyní upozornil, že prohlášení u obvodního soudu Pobiš učinil po poradě s obhájkyní, potvrdil tehdy také, že jej činí dobrovolně a není k němu nijak nucen.
Odvolací senát změnil rozsudek jen ohledně jedné z poškozených, které přiznal o zhruba dvacet tisíc korun více. Ohledně dalších poškozených žen rozhodnutí o náhradě škody potvrdil. Ani částky, které má Pobiš ženám uhradit, nejsou podle soudu nijak nepřiměřené a nevybočují ze stávající soudní praxe.