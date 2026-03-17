Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to podle agentury AP na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.
Kent je prvním a nejvýše postaveným členem administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli válce v Íránu odstoupil ze své funkce.
„S čistým svědomím nemohu podporovat probíhající válku v Íránu. Írán nepředstavoval pro naši zemi bezprostřední hrozbu a je zřejmé, že jsme tuto válku zahájili pod tlakem Izraele a jeho mocné lobby,“ napsal Joseph Kent v dopise adresovaném Trumpovi, který zveřejnil na síti X.
Někteří odborníci uvedli, že podle platných zákonů by k zahájení války ze strany Spojených států byla nutná bezprostřední hrozba.
Bílý dům ani úřad ředitele národní zpravodajské služby se ke Kentově rezignaci zatím nevyjádřily. Zpravodajští úředníci byli touto zprávou zaskočeni, informuje agentura Reuters.
Kent je blízkým spolupracovníkem ředitelky národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardové, která se od začátku války s Íránem drží v pozadí. Gabbardová nevydala žádné veřejné prohlášení a na veřejnosti se objevila pouze při důstojném převozu těl amerických vojáků, kteří byli zabiti počátkem tohoto měsíce během konfliktu s Íránem.