Prezidentský kandidát v Peru musí k soudu kvůli financování kampaně

Peruánská justice nařídila postavit před soud levicového prezidentského kandidáta Roberta Sáncheze. Čelí obvinění, že volební komisi poskytl nepravdivé informace o finančních příspěvcích své strany v letech 2018 až 2020, informuje agentura AFP.
Sánchez se v neděli ve druhém kole voleb utká s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou, dcerou bývalého autokratického prezidenta Alberta Fujimoriho. Podle průzkumů se očekává velmi těsný souboj.
Rozhodnutí soudu podle AFP zřejmě na volby nebude mít vliv, jelikož má Sánchez nyní týden na to, aby se odvolal. Pokud by byl zvolen prezidentem, bude se na něj vztahovat imunita.
Soudce Adolfo Farfan ve svém rozhodnutí na závěr dvoudenního virtuálního jednání uvedl, že jsou dostatečné důvody pro to, aby byl Sánchez postaven před soud. Prokuratura, která pro Sáncheze požaduje trest odnětí svobody v trvání pěti let a čtyř měsíců, uvedla, že je s oznámením soudu spokojena. Sánchezovi právní zástupci naopak již oznámili, že podají odvolání.
Podle prokuratury byly v účetních zprávách Sánchezovy strany Juntos por el Perú (Společně pro Peru) zjištěny nesrovnalosti během volebních kampaní do regionálních a komunálních voleb, kterých se účastnil. Případ byl poprvé předložen soudu v lednu 2026, ale soud jej částečně zamítl a požádal státní zástupce, aby přepracovali svou žalobu. Sánchez údajně obdržel více než 57 tisíc dolarů (1,2 milionu korun) v příspěvcích od členů strany Juntos por el Perú na stranické aktivity, aniž by je nahlásil Národnímu úřadu pro volební procesy (ONPE).