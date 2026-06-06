Prezidentský kandidát v Peru musí k soudu kvůli financování kampaně


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Peruánská justice nařídila postavit před soud levicového prezidentského kandidáta Roberta Sáncheze. Čelí obvinění, že volební komisi poskytl nepravdivé informace o finančních příspěvcích své strany v letech 2018 až 2020, informuje agentura AFP.

Sánchez se v neděli ve druhém kole voleb utká s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou, dcerou bývalého autokratického prezidenta Alberta Fujimoriho. Podle průzkumů se očekává velmi těsný souboj.

Rozhodnutí soudu podle AFP zřejmě na volby nebude mít vliv, jelikož má Sánchez nyní týden na to, aby se odvolal. Pokud by byl zvolen prezidentem, bude se na něj vztahovat imunita.

V Peru kvůli problémům při volbách rezignoval šéf volební komise
Volební místnost v peruánském hlavním městě Lima

Soudce Adolfo Farfan ve svém rozhodnutí na závěr dvoudenního virtuálního jednání uvedl, že jsou dostatečné důvody pro to, aby byl Sánchez postaven před soud. Prokuratura, která pro Sáncheze požaduje trest odnětí svobody v trvání pěti let a čtyř měsíců, uvedla, že je s oznámením soudu spokojena. Sánchezovi právní zástupci naopak již oznámili, že podají odvolání.

Podle prokuratury byly v účetních zprávách Sánchezovy strany Juntos por el Perú (Společně pro Peru) zjištěny nesrovnalosti během volebních kampaní do regionálních a komunálních voleb, kterých se účastnil. Případ byl poprvé předložen soudu v lednu 2026, ale soud jej částečně zamítl a požádal státní zástupce, aby přepracovali svou žalobu. Sánchez údajně obdržel více než 57 tisíc dolarů (1,2 milionu korun) v příspěvcích od členů strany Juntos por el Perú na stranické aktivity, aniž by je nahlásil Národnímu úřadu pro volební procesy (ONPE).

Peruánský parlament zvolil prozatímním prezidentem Josého Balcázara
Prozatímní prezident Peru José Balcázar

Výběr redakce

NASA ukončila poplach na ISS. Posádka se vrátila z úkrytu

NASA ukončila poplach na ISS. Posádka se vrátila z úkrytu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Izrael tajně poslal komanda do Ázerbájdžánu, píše CNN

Izrael tajně poslal komanda do Ázerbájdžánu, píše CNN

před 20 hhodinami
Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Prezidentský kandidát v Peru musí k soudu kvůli financování kampaně

Peruánská justice nařídila postavit před soud levicového prezidentského kandidáta Roberta Sáncheze. Čelí obvinění, že volební komisi poskytl nepravdivé informace o finančních příspěvcích své strany v letech 2018 až 2020, informuje agentura AFP.
před 12 mminutami

Při izraelském útoku zemřelo několik libanonských vojáků

Několik libanonských vojáků, včetně jednoho důstojníka, zahynulo při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu. Podle agentury Reuters to oznámila libanonská armáda. Jeruzalém se k incidentu zatím nevyjádřil. Libanonská armáda se historicky nezapojuje do střetů mezi židovským státem a teroristickým hnutím Hizballáh.
10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Armáda USA sestřelila íránské drony a udeřila na radarová stanoviště

Americká armáda sestřelila čtyři íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Íránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).
01:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izraelská armáda při střelbě na Západním břehu zabila kojence

Izraelští vojáci v sobotu zahájili palbu na osobní automobil v Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu a zabili při tom sedmiměsíční dítě a způsobili lehká zranění jeho rodičům. Oznámilo to palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel incident potvrdila a vyjádřila nad ním „hlubokou lítost“.
08:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Do Kodaně, Bruselu i k Jadranu. Přímých vlakových spojů přibývá

Zájem o mezinárodní železniční dopravu z Česka do zahraničí roste. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států, Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska.
před 3 hhodinami

VideoKvůli krizi Hormuzu přivolává pozornost Malacký průliv

Přetrvávající krize v Hormuzském průlivu vyvolává obavy o další významnou obchodní tepnu mezi Asií, Evropou a Blízkým východem – Malacký průliv. Je to nejkratší námořní spojení mezi Indickým a Tichým ocenánem a prochází jím čtvrtina veškerého námořního obchodu a pětačtyřicet procent ropy přepravované po moři. Pro východní Asii je hlavní trasou pro dovoz energií, opačným směrem proudí zboží na evropské a jiné světové trhy. Znepokojení vyvolává nedávný výrok indonéského ministra, který naznačil možnost poplatků.
před 5 hhodinami

Rusko zařadilo na seznam extremistů i českou pobočku organizace Memorial

Ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na svůj seznam extremistických organizací hnutí na ochranu lidských práv Memorial včetně jeho české pobočky. Informovala o tom v pátek ruská státní tisková agentura TASS. Sdružení, které je nositelem Nobelovy ceny míru, uvedlo, že tím nabyl právní moci dubnový verdikt ruského nejvyššího soudu, který hnutí označil za extremistické a zakázal jeho působení v zemi.
před 12 hhodinami

Trumpova vláda nezákonně zastavila zpracování žádostí migrantů, rozhodl soudce

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádostí o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí v pátek rozhodl federální soudce, píše agentura Reuters.
před 13 hhodinami
Načítání...