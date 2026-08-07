Policie vyšetřuje násilný čin v Tanvaldu, bodná zranění při něm utrpěli tři lidé


7. 8. 2026Aktualizováno7. 8. 2026|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal v pátek odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Bodná zranění při něm utrpěli tři lidé, z toho dva muži a jedna žena. Dva zranění jsou v kritickém stavu, řekl zastupující krajský mluvčí záchranné služby Petr Matějíčka. Navíc jedna žena byla podle něj zasažena slzotvorným plynem, u ní stačilo ošetření na místě.

Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. Další informace policie poskytne, až to bude možné.

Záchranáři na místě zásahu měli čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Jednu osobu v kritickém stavu vrtulníkem přepravili na traumacentrum nemocnice v Hradci Králové a další dvě osoby na traumacentrum do liberecké nemocnice.

„Osobu v kritickém stavu jsme transportovali vrtulníkem a druhou pozemní posádkou,“ dodal Matějíčka.

„Mělo se jednat o konflikt mezi majitelkou domu a nájemníkem, který bydlel ve čtvrtém patře. Podle neoficiálních informací, tedy od místních, měl být muž pod vlivem drog, ale nic takového policie nepotvrdila. Vzhledem k tomu, že je vyšetřování na samém začátku, tak je oficiálních informací jen velmi málo,“ dodala z Tanvaldu redaktorka ČT Jana Šrámková.

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