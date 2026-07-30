VideoSečteno: Liberecký kraj


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 30. července se věnoval Libereckému kraji.

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