V Kyjevě ruský útok zabil jednoho člověka, oznámily úřady

Při ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk, oznámila v noci na čtvrtek městská vojenská správa. Útok pokračuje a Rusko cílí i na jiná ukrajinská města. Polské ozbrojené síly podle agentury Reuters oznámily, že kvůli ruským úderům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své stíhací letouny.
Během první vlny útoku ruská armáda na Kyjev podle starosty Vitalije Klyčka zaútočila balistickými raketami. Informoval o požárech několika budov, které nejsou určeny k bydlení. Vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu večer varoval, že Ukrajinu v noci na dnešek pravděpodobně čeká masivní ruský útok. Zdůraznil, že bezpečnost jeho země závisí na ochotě spojenců poskytnout systémy protiraketové obrany.
Během středečního večera se na sociálních sítích objevily záběry ze zaplněných stanic kyjevského metra, kam lidé kvůli hrozícímu úderu přišli strávit noc. Jako kryt slouží metro i obyvatelům Charkova, druhého největšího města na Ukrajině.
Charkovský starosta Ihor Terechov uvedl, že dron zasáhl průmyslovou zónu na jihozápadě města.