Hokejová federace IIHF po dalším posouzení nepustí Rusko na šampionáty

Mezinárodní federace ledního hokeje potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada žádost znovu posoudila a ve čtvrtek na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezonu zůstává v platnosti.
Rusko je suspendováno od začátku plnohodnotné vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací. Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.
Hokeje se ale zrušení suspendace týkat nebude. V příštím roce bude Rusko opět chybět na Mistrovství světa mužů, juniorů i hráčů a hráček do osmnácti let. V krátkém prohlášení federace uvedla, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity.
V souladu se zavedeným přístupem posuzujícím jednotlivé akce bude Rada v listopadu letošního roku znovu jednat o účasti ruské reprezentace na Mistrovství světa žen v roce 2027.
V nadcházejícím roce mistrovství světa mužů uspořádají Němci v květnu v Mannheimu a Düsseldorfu. Rusko s předchůdcem Sovětským svazem je druhou nejúspěšnější zemí po Kanadě s 27 tituly. Zákaz účasti nadále platí i pro ruského spojence ve válce na Ukrajině Bělorusko, ale už jen pro MS mužů a juniorů.