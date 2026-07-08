Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí, verdikt MOV s ohledem na pokračující ruskou agresi na Ukrajině zkritizoval také ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).

Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny a kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území 12. října roku 2023. Tím podle mezinárodního výboru Moskva porušila olympijskou chartu. Nyní cestu ruským sportovcům k návratu do soutěží otevřel.

Rusko to přijalo s nadšením. „MOV vyslal jasný signál: olympijské hnutí musí zůstat bez politiky,“ řekl předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov.

Naopak Ukrajinci jsou zděšení. „Rozhodnutí je neopodstatněné a předčasné, protože Rusko nadále zjevně porušuje mezinárodní právo a základní principy míru a bezpečnosti,“ reagovali představitelé národního olympijského výboru.

„Nechceme, aby sportovci byli zodpovědní za činy své vlády. Neospravedlňujeme žádné války, ani tuto. Budeme nadále podporovat Ukrajinu, jako jsme to dělali od začátku. Ale nemyslím si, že by za to měli platit sportovci,“ poznamenala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

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„Rozhodnutí bylo přijato po důkladné analýze právní komise MOV, a to s ohledem na to, že Ruský olympijský výbor již nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny,“ oznámil Mezinárodní olympijský výbor.

Doporučil zároveň sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. „Toto rozhodnutí přijde ve vhodný čas,“ dodal. Žádné akce se nadále v zemi konat nesmí.

Na poslední zimní olympiádě v únoru v Miláně a Cortině d'Ampezzo i na předchozí letní v Paříži 2024 startovalo několik Rusů jako neutrálních, museli tedy splnit požadavek, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině. Nadále pro ně platí, že před návratem do soutěží musí splnit podmínky antidopingového programu a podstoupit několik zkoušek.

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Český olympijský výbor v prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. „A to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměnný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak si jej vynutit,“ sdělil ČOV.

Rovněž ministr Šťastný řekl, že s rozhodnutím MOV nesouhlasí. „Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruskému olympijskému výboru je asi radostnou zprávou pro Kreml a ruské sportovce, ale velmi špatnou zprávou pro svět,“ prohlásil. „Zásadně s ním nesouhlasím,“ zdůraznil.

„Ať chceme, nebo ne, sport v Rusku je součástí státní propagandy, využívané i ruským vládcem Vladimirem Putinem. Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a je odpovědné za desítky tisíc mrtvých, zraněných a spoustu utrpení. Do skončení války na Ukrajině bych proto na stávajících podmínkách účasti ruských sportovců a sportovkyň nic neměnil,“ dodal Šťastný.

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