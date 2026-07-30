Silničáři chystají další kilometry dálnic, rozhodnou peníze z rozpočtu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předložilo návrh rozpočtu na příští rok. Žádá rekordní sumu – až devadesát miliard, tedy o osm miliard více než letos. Podle ředitele podniku Radka Mátla se v částce promítá vysoká rozestavěnost po celé republice a většina peněz je tak už smluvně vázaná. Na nové stavby má jít zhruba osm miliard korun. Pro dostavbu základní dálniční sítě jde podle ŘSD o klíčové projekty.
V příštím roce plánuje ŘSD zahájení prací bezmála na čtyřiceti kilometrech nových dálnic. V součtu jde o osm projektů. S jejich dokončením se počítá nejpozději v roce 2030. Požadavky na příští rok už má vyčíslené. Odstartovat chce nové projekty za bezmála osm miliard. Zbytek rozpočtu má jít na provoz, opravy, výkupy pozemků i aktuální výstavbu.
Šéf podniku Radek Mátl věří, že stát peníze najde. „Vždycky se dá určitě škrtnout to, co je na nové stavby. Prostě se ty stavby nezahájí, odloží se v čase a tím pádem se prostředky dají ušetřit. Co se týče staveb realizovaných, tam si to nedokážu představit. Nenajít peníze na realizované stavby by bylo zásadní chybou, protože to by ty stavby výrazně prodražilo a způsobilo velké problémy,“ uvedl.
Dodává zároveň, že organizace nabírá nové lidi, aby dokázala rozšíření sítě zvládnout.
V srpnu se bude jednat o finální částce z rozpočtu
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) má návrh rozpočtu připravený. Podrobnosti ale nechtěl před srpnovým jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) zatím komentovat. „I po prioritizaci i po možných úsporách máme jasno. Ale diskuze, vládní diskuze, jak budou naše požadavky uspokojeny nebo jak budou předloženy, tak termín je až na konci druhého týdne v srpnu,“ uvedl.
Předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO) říká, že ministr musí potřebné finance najít. „V rámci koalice nebo ze své pozice v hospodářském výboru požadavek ŘSD podporuji a budu podporovat, aby ta částka byla vykryta,“ dodává.
Opozice požadavky silničářů podporuje
Podporu mají požadavky silničářů také u opozice. Podle STAN je navýšení přiměřené. „Stavební trh a obecně česká ekonomika je na hranici svého potenciálu. A nebylo by dobré, aby vláda výrazným způsobem tlačila na pilu a dávala velké navýšení na dopravní stavby, protože by se mohlo stát, že by potom ty stavební kapacity chyběly v soukromém sektoru,“ soudí místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN).
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib chce, aby se řeklo, kde se na to vezmou peníze. A dodává, že odpovídajícím způsobem by se měl stát věnovat i rozvoji železnice. „Což v tuto chvíli ale já nevidím,“ dodal.
Letos ŘSD hospodaří s 81 miliardami. Necelých padesát miliard korun jde do výstavby nových úseků silnic a dálnic, přes deset miliard do nově zahajovaných akcí.