Dodávka vrtulníků z USA pro armádu se zpozdí, sdělil Zůna

Rozhodování, jestli a jak nahradit vrtulník Venom zničený před týdnem při nehodě, ministerstvo obrany teprve čeká. Podle šéfa resortu Jaromíra Zůny (za SPD) bude záležet na potřebách armády i finančních možnostech. Stroj se zřítil minulý čtvrtek na základně v Náměšti nad Oslavou při návratu z výcviku. Zemřela vojákyně, čtyři příslušníci se zranili. Zůna rovněž řekl, že dodávka osmi darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028, dorazí ale nejdříve až v roce 2028.
Armáda má teď celkem jedenáct vrtulníků systému H-1. O tom, jak havarovaný stroj nahradit a zda je to potřeba, zatím resort nerozhodoval. „Samozřejmě nějaké úvahy jsou, ale počkám, až se to dokončí, a pak budeme řešit případné nahrazení zničeného vrtulníku,“ uvedl náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč.
Podle Zůny je otázka náhrady předčasná. „Uvidíme. (...) Až dokončíme celý proces pořizování těchto typů vrtulníků, můžeme, pokud k tomu budou finanční prostředky, uvažovat, jakým způsobem bychom tu flotilu doplnili,“ dodal Zůna.
Česko nejdřív nakoupilo skoro za 18 miliard 12 nových vrtulníků. Ty už armáda všechny převzala. Až později resort dojednal, že dalších osm starších dají Spojené státy darem z přebytků námořní pěchoty. Aby bylo od každého typu po deseti kusech. Jejich dodání se ale posouvá. Z původně uváděného roku 2023 na léta 2026, 2027 a teď ještě dále. „Dodávka těch dalších vrtulníků je plánovaná až na roky 2028 a dále,“ řekl ČT ministr obrany Zůna.
Dodání darovaných vrtulníků se zpozdilo opakovaně. Původně ještě v roce 2022 uvedla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS), že některé ze strojů by mohly dorazit do konce roku 2023. Následně se podle ČT mluvilo o dodání v letošním roce. V roce 2024 pak Černochová uvedla, že vrtulníky dorazí v letech 2027 až 2028.
Modernizace darovaných strojů bude podle původních informací stát celkem 8,1 miliardy korun, z nichž většinu zaplatí USA. Česko na dodávku vyčlenilo 3,65 miliardy, kromě doplatku za modernizaci jsou to také platby daně z přidané hodnoty (DPH), náklady spojené s celním a licenčním řízením a dopravou nebo kurzové rezervy. Zakázka obsahuje také pořízení příslušenství, leteckého simulátoru a náhradních dílů pro údržbu všech osmi vrtulníků.
Američtí diplomaté na jaře kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své závazky vůči Severoatlantické alianci (NATO) týkající se obranných výdajů. Česku se loni nepodařilo splnit závazek dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) v plnění výdajů na obranu a ani letos s tím vláda zatím nepočítá.
Mezi spojenci Česká republika v obranných výdajích zaujímá poslední příčky. Dvouprocentní závazek přijali spojenci v roce 2014 s cílem do roku 2025. Loni na summitu v Haagu přijali nový cíl pěti procent do roku 2035, z čehož přímé obranné výdaje mají činit 3,5 procenta.