Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.

Tři vojáky se středně těžkými zraněními záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a jednoho s lehkým zraněním do jihlavské nemocnice. Zraněný v jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, ale pořád je na jednotce intenzivní péče na traumatologii, sdělila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

V nemocnici po nehodě skončili také lidé, kteří se při hašení vrtulníku nadýchali kouře. Podle dřívějších informací záchranáři přepravili do třebíčské nemocnice tři takové pacienty.

Její mluvčí Jitka Mácová v pátek řekla, že nemocnice v Třebíči ve čtvrtek nakonec přijala sedm lidí, kteří se při nehodě nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně a všichni jsou v pořádku, upřesnila Mácová. Dva podle ní odešli domů ještě ve čtvrtek večer, zbývající by měli být propuštěni v pátek.

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm Venomů a čtyři Vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení Venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).

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