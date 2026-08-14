Armáda letos nabrala víc lidí, než plánovala, řekl Zůna. Babiš mluví o garanci dvou procent

Do české armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu 2997 lidí, uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na slavnostní přísaze ve Vyškově. Armáda původně plánovala letos přijmout 2250 lidí. Klíčové období pro nábor resort čeká na podzim. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda má zajištěno financování na úrovni dvou procent HDP a že vláda rozpočet na příští rok schválí do konce září. K 1. srpnu sloužilo v ozbrojených silách podle Babiše 30 907 vojáků.
„Rozpočet bude schválen vládou do 30. září, ale je úplně jasné, že armáda dostane ty dvě procenta HDP,“ prohlásil Babiš. Spojenci v roce 2014 přijali závazek v plnění výdajů na obranu do roku 2025 ve výši dvou procent HDP v reakci na tehdejší ruskou anexi Krymu.
Loni na summitu v Haagu přijali nový cíl pěti procent do roku 2035, z čehož přímé obranné výdaje mají činit 3,5 procenta. Česku se loni nepodařilo splnit dvouprocentní závazek a ani letos s tím vláda zatím nepočítá. Mezi spojenci Česko v obranných výdajích zaujímá poslední příčky.
Zůna v reakci na dotaz týkající se stavu přípravy nové koncepce armády uvedl, že dokument je v zásadě hotový a prošel už projednáním na Bezpečnostní radě státu. Finální úpravy nyní čekají na jasný rozpočtový rámec.
Podle ministra se v pátek uskutečnila 14. letošní vojenská přísaha, přičemž tento počet zahrnuje i přísahy po absolvování dobrovolných vojenských cvičení. Klíčové období pro nábor přitom resort čeká na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol.
„Dosáhneme mimořádně dobrých výsledků v letošním roce, pokud jde o doplňování armády, a vysoce překonáme i objemy těch nárůstů, které byly za předchozí čtyři roky předchozí vlády,“ uvedl ministr.
Demografie a generační obměna
Při hodnocení náborových čísel ministr zdůraznil, že resort musí intenzivně pracovat s demografickým vývojem i s vnitřním věkovým složením armády. „Pokud jde o demografický vývoj, samozřejmě o něm víme. Proto jsme stanovili, že personál je prioritou v těchto letech, protože co neuděláme do roku 2029, 2030, budeme potom už obtížně dohánět,“ řekl Zůna.
Podle ministra působí v ozbrojených silách ještě další zásadní faktor, o kterém se veřejně příliš nemluví, a to generační obměna. Tím, že byla profesionalizace armády schválena v roce 2002 a armáda byla již v té době poloprofesionální, dospěl v současnosti značný počet vojáků právě do věku obměny.
„Dochází ke generační obměně vojáků, takže my i s tímto faktorem musíme pracovat. To znamená, že nedoháníme pouze doplňování, ale i tu generační obměnu. Takže letos nám armáda i omládne,“ uvedl ministr.