Státní galerie i muzea budou pravidelně zdarma


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání, uvedl v pondělí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam muzeí i galerií ministerstvo kultury zveřejnilo na facebooku.

Do programu se podle něj zapojí například pět objektů Národní galerie Praha, čtyři objekty Moravské galerie v Brně, dva objekty Muzea umění Olomouc, čtyři objekty Národního muzea i Moravského zemského muzea. Zdarma bude možné navštívit také Slezské zemské muzeum, Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, pražské Uměleckoprůmyslové museum, Národní muzeum v přírodě nebo Muzeum romské kultury.

Jde zatím o čtyři neděle, a to 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Předpokládá se, že volné vstupy o prvních nedělích v měsíci do státních galerií budou trvat i v roce 2027. Volné vstupy do soukromých galerií ministerstvo nařídit nemůže.

Klempíř v pondělí řekl, že akce vychází z vládního programového prohlášení, které chtělo zařídit vstupy do státních muzeí a galerií zdarma pro handicapované, seniory nebo děti a mládež. „Jdeme daleko dál. Programové prohlášení jsme vlastně překonali, protože zavádíme vstupy zdarma každou první neděli v měsíci nejen pro tyto skupiny, ale pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí,“ uvedl ministr.

O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. Ve správě Národního památkového ústavu je jich více než sto.

Na jaře byly každou první neděli v měsíci volné vstupy do galerií, druhou neděli šlo o největší státní muzea, třetí neděli o muzea regionální. Většina ze zdarma otevřených institucí zaznamenala vyšší návštěvnost, některé několikanásobnou oproti jiným nedělím.

Ministerstvo průběžně vyhodnocuje data a návštěvnost jednotlivých institucí kvůli případné náhradě za výpadek vstupného. „Potřebu případných kompenzací posuzujeme individuálně. Celkové výsledky vyhodnotíme a uzavřeme v polovině čtvrtého čtvrtletí,“ sdělil ministr.

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