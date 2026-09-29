Robbie Williams vystoupí na ostravských Colours


29. 9. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČT24, Colours of Ostrava, ČTK

Prvním oznámeným velkým jménem nadcházejícího ročníku festivalu Colours of Ostrava je Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic vystoupí tento britský zpěvák, hudebník a showman 21. července příštího roku.

Williams už dříve zavítal do Česka, konkrétně do Prahy, na samostatné koncerty, naposledy loni. Colous ale budou jeho tuzemskou festivalovou premiérou. Získat ho se Colours snažily několik let. „Máme dobré vztahy s agenty, kteří vesměs sídlí v Londýně a chtěli nám ho takzvaně dát do Ostravy, ale samozřejmě je to velká legenda, velká tour, takže to nějaký čas trvalo,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.

Do Ostravy přiveze své aktuální album Britpop, ale připomene také třicet let od vydání svého debutu s hitem Let Me Entertain You.

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Zdroj: ČT24

„Robbie Williams je pro mě především persona. Je to člověk, kterého znáte, i když třeba nejste jeho fanouškem. Za více než tři desetiletí dokázal zůstat relevantní, měnit se, překvapovat a přitom si zachovat vlastní tvář. A právě takové osobnosti chceme na Colours přivážet. Umělce, kteří mají za sebou silný příběh, velké písně a zároveň dokážou vytvořit okamžik, který si člověk zapamatuje i dlouho po skončení koncertu,“ říká Košťálek.

Na hudební scéně se Williams pohybuje od začátku devadesátých let, kdy nastoupil do boybandu Take That. Následující sólová dráha z něj udělala jednu z nejúspěšnějších britských popových hvězd. „Robbieho charisma se vám zaryje pod kůži od první vteřiny, kdy se objeví na pódiu v záři reflektorů. Je už dnes legendou, která je nejen hvězdou hudebních žebříčků, ale také skvělým vypravěčem a entertainerem,“ doplnil Košťálek.

Multižánrový festival Colours of Ostrava se uskuteční od 21. do 24. července 2027. Půjde už o čtyřiadvacátý ročník.

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Robbie Williams

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