Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci se v úterý odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Schůze proběhne deset dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Schůze by měla pokračovat i ve středu. Kabinet i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.

Pokud by se opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 sešel v plném počtu 92 poslanců, k vyslovení nedůvěry vládě by musel přidat dalších nejméně devět hlasů. Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.

Koaliční představitelé úspěch opoziční snahy nepřipouštějí, předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura mluví o předvolebním gestu. Stejný závěr ale očekává i předseda opozičních lidovců Jan Grolich. Důležité je podle něho to, že každý vládní poslanec bude moci vyjádřit postoj ke kabinetu, který podle Grolicha činí kroky v rozporu s vlastním programem.

Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý
Předsedové (zleva) KDU-ČSL Jan Grolich, STAN Vít Rakušan a Pirátů Zdeněk Hřib na tiskové konferenci k vyslovení nedůvěry vládě, 25. září 2026

Opozice také tvrdí, že kabinet „zhoršuje život lidem v Česku“ a navíc „ve světle ruské hrozby hazarduje s národní bezpečností“. Koalice chce naopak schůzi využít k obhajobě činnosti kabinetu.

Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování se tehdy uskutečnilo 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry
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