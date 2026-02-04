Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

Poslanci by ve středu mohli dokončit jednání o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Kabinet ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o jeho pád s největší pravděpodobností odolá.
Úterní debatu ovládli až do večera koaliční řečníci. U řečniště se střídali zejména ministři. Popisovali své dosavadní kroky, případně obdobně jako při jednání o důvěře vládě v polovině ledna představovali své další plány.
První z opozičních představitelů se dostal k pultíku po zhruba osmi hodinách od zahájení schůze. Běžná diskuse začala ještě o dvě hodiny později.
Celkem zatím vyplnilo úterní jednání dvanáct hodin. Na konci jednacího dne se hlásilo o slovo ještě 45 poslanců z původních šesti desítek, výhradně z opozičních řad.
Hlasování by se mohlo odehrát ve středu večer, dvacet dní poté, co sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. Aby kabinet padl, návrh na vyslovení nedůvěry by muselo aktivně podpořit nejméně 101 z 200 poslanců. Opozice jich má o devět méně, čítá v plném počtu 92 zákonodárců.
Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice potom, co koalice nepřipustila minulý týden ve sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
Neúčast Babiše a Macinky
Babiš, jehož hnutí ANO se pokusilo sesadit v minulém období tehdejší vládu Petra Fialy (ODS) čtyřikrát, pokládá schůzi za zbytečnou. Ve středu Babiš na jednání komory zatím chybí. Po ranní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem a následném zasedání Bezpečnostní rady státu má během dne odjet na návštěvu Itálie. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný považuje za bezprecedentní a neakceptovatelné, aby se premiér části schůze k vyslovení nedůvěry nezúčastnil.
Ve sněmovně není ani ministr Macinka, což opozice už dříve také kritizovala. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) to označil za pohrdání sněmovnou a voliči. Macinka svou neúčast zdůvodnil cestou do USA, kde se měl mimo jiné účastnit konference o minerálech. Kvůli zrušenému letu z Frankfurtu v důsledku nepříznivého počasí ale Macinka návštěvu odložil a vrací se zpět do Prahy, sdělilo ve středu dopoledne ministerstvo zahraničí.
Opozice předem připustila, že pádu Babišova kabinetu nedocílí. Její představitelé ale poukazují na to, že nemohou mlčet a schůze k nedůvěře je jedinou odpovídající reakcí.
Z dosavadních dvaceti opozičních pokusů o svržení kabinetu uspěl jeden. Odehrál se v roce 2009, padla tehdy vláda premiéra Mirka Topolánka.