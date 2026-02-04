Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě


4. 2. 2026
Jednání Poslanecké sněmovny o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě
Zdroj: ČT24

Poslanci by ve středu mohli dokončit jednání o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Kabinet ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o jeho pád s největší pravděpodobností odolá.

Úterní debatu ovládli až do večera koaliční řečníci. U řečniště se střídali zejména ministři. Popisovali své dosavadní kroky, případně obdobně jako při jednání o důvěře vládě v polovině ledna představovali své další plány.

První z opozičních představitelů se dostal k pultíku po zhruba osmi hodinách od zahájení schůze. Běžná diskuse začala ještě o dvě hodiny později.

Sněmovna jedná o nedůvěře vládě

  10:23

    Normální to není," komentuje Marian Jurečka (KDU-ČSL) SMS zprávy, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poslal prezidentovi Petru Pavlovi

  09:52

    Pirátský klub nebude hlasovat pro důvěru vládě Andreje Babiše," ukončil své vystoupení Ivan Bartoš (Piráti)

  09:19

    Ačkoli tato vláda tvrdí, jak myslí na rozpočet a nechce zadlužovat Česko, a na minulou vládu za kumulativní nasčítání schodku nadávala, sama vytváří vyšší schodek, než byl plánovaný," řekl Ivan Bartoš (Piráti).

Celkem zatím vyplnilo úterní jednání dvanáct hodin. Na konci jednacího dne se hlásilo o slovo ještě 45 poslanců z původních šesti desítek, výhradně z opozičních řad.

Hlasování by se mohlo odehrát ve středu večer, dvacet dní poté, co sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. Aby kabinet padl, návrh na vyslovení nedůvěry by muselo aktivně podpořit nejméně 101 z 200 poslanců. Opozice jich má o devět méně, čítá v plném počtu 92 zákonodárců.

Události: Poslanci o nedůvěře vládě
Zdroj: ČT24

Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice potom, co koalice nepřipustila minulý týden ve sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.

Neúčast Babiše a Macinky

Babiš, jehož hnutí ANO se pokusilo sesadit v minulém období tehdejší vládu Petra Fialy (ODS) čtyřikrát, pokládá schůzi za zbytečnou. Ve středu Babiš na jednání komory zatím chybí. Po ranní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem a následném zasedání Bezpečnostní rady státu má během dne odjet na návštěvu Itálie. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný považuje za bezprecedentní a neakceptovatelné, aby se premiér části schůze k vyslovení nedůvěry nezúčastnil.

Ve sněmovně není ani ministr Macinka, což opozice už dříve také kritizovala. Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) to označil za pohrdání sněmovnou a voliči. Macinka svou neúčast zdůvodnil cestou do USA, kde se měl mimo jiné účastnit konference o minerálech. Kvůli zrušenému letu z Frankfurtu v důsledku nepříznivého počasí ale Macinka návštěvu odložil a vrací se zpět do Prahy, sdělilo ve středu dopoledne ministerstvo zahraničí.

Opozice předem připustila, že pádu Babišova kabinetu nedocílí. Její představitelé ale poukazují na to, že nemohou mlčet a schůze k nedůvěře je jedinou odpovídající reakcí.

Z dosavadních dvaceti opozičních pokusů o svržení kabinetu uspěl jeden. Odehrál se v roce 2009, padla tehdy vláda premiéra Mirka Topolánka.

před 23 mminutami
ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

08:57
01:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
před 4 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
před 11 hhodinami

před 20 mminutami

před 23 mminutami

08:57Aktualizovánopřed 38 mminutami

01:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

před 1 hhodinou

před 4 hhodinami

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
