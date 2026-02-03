Sněmovna začne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna v úterý začne jednat o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Poslanecké jednání se patrně protáhne do středy, možná až do čtvrtka. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o pád vlády s největší pravděpodobností odolá.
Schůze začne 19. den po tom, co sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. Aby kabinet padl, návrh na vyslovení nedůvěry by muselo aktivně podpořit nejméně 101 z 200 poslanců. Opozice jich má o devět méně, čítá v plném počtu 92 zákonodárců. Samotné hlasování očekává předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nejdříve ve středu večer.
Úterní debatu chce ovládnout do večera vládní tábor. Nejprve by měl vystoupit zástupce navrhovatele z opozičních řad, následně Babiš a po něm další koaliční řečníci, zejména ministři. Mimo jiné by měli zdůvodňovat, proč by si podle nich měl kabinet udržet důvěru dolní komory. Opozice bude navrhovat, aby se vládní a opoziční řečníci střídali.
Babiš, jehož hnutí ANO se pokusilo sesadit v minulém období tehdejší vládu Petra Fialy (ODS) čtyřikrát, pokládá schůzi za zbytečnou. Opozice předem připustila, že pádu Babišova kabinetu nedocílí. Její představitelé ale poukazují na to, že nemohou mlčet a schůze k nedůvěře je jedinou odpovídající reakcí.
Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice potom, co koalice nepřipustila minulý týden ve sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
Babiš nevyslyšel opoziční výzvy k Macinkově odvolání, byť pokládá jeho zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované. S hlavou státu se sejde ve středu ráno. Následně by měl odletět do Říma. Schůze se nebude účastnit ani Macinka, a to kvůli pracovní cestě do Spojených států.