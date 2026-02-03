Sněmovna začne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Sněmovna v úterý začne jednat o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Poslanecké jednání se patrně protáhne do středy, možná až do čtvrtka. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o pád vlády s největší pravděpodobností odolá.

Schůze začne 19. den po tom, co sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. Aby kabinet padl, návrh na vyslovení nedůvěry by muselo aktivně podpořit nejméně 101 z 200 poslanců. Opozice jich má o devět méně, čítá v plném počtu 92 zákonodárců. Samotné hlasování očekává předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nejdříve ve středu večer.

Úterní debatu chce ovládnout do večera vládní tábor. Nejprve by měl vystoupit zástupce navrhovatele z opozičních řad, následně Babiš a po něm další koaliční řečníci, zejména ministři. Mimo jiné by měli zdůvodňovat, proč by si podle nich měl kabinet udržet důvěru dolní komory. Opozice bude navrhovat, aby se vládní a opoziční řečníci střídali.

Pavel by měl spor řešit spíš s Macinkou, míní Babiš. Pozvání na Hrad ale ocenil
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš, jehož hnutí ANO se pokusilo sesadit v minulém období tehdejší vládu Petra Fialy (ODS) čtyřikrát, pokládá schůzi za zbytečnou. Opozice předem připustila, že pádu Babišova kabinetu nedocílí. Její představitelé ale poukazují na to, že nemohou mlčet a schůze k nedůvěře je jedinou odpovídající reakcí.

Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice potom, co koalice nepřipustila minulý týden ve sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

Babiš nevyslyšel opoziční výzvy k Macinkově odvolání, byť pokládá jeho zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované. S hlavou státu se sejde ve středu ráno. Následně by měl odletět do Říma. Schůze se nebude účastnit ani Macinka, a to kvůli pracovní cestě do Spojených států.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

včera
Akce „Suchej únor" znovu vyzývá k abstinenci

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

před 4 hhodinami
Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human

Z 200 milionů 17 miliard. Reportéři ČT zmapovali letitou kauzu firmy Diag Human

před 4 hhodinami
Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

včera
Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

včera
Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

před 5 hhodinami
Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

včera
Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

včera

