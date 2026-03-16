Trump kvůli Hormuzu vyhrožuje, že nepřiletí na summit se Si Ťin-pchingem

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Americký prezident Donald Trump hrozí, že by na přelomu března a dubna nemusel přiletět na summit se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Schůzku na prodloužení obchodního smíru připravují v Paříži týmy obou dvou největších ekonomik světa. Šéf Bílého domu požaduje, aby se také Peking přímo zapojil do zajištění svobodné plavby Hormuzským průlivem, v němž dopravu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Do Číny a dalších asijských zemí z Perského zálivu míří přes osmdesát procent ropy.

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

15:27Aktualizovánopřed 13 mminutami
V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

09:54Aktualizovánopřed 27 mminutami
Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny

před 53 mminutami
před 1 hhodinou
Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Trump doufá v pomoc Francie

15:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

03:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

07:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

13:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami

U řeckého ostrova ztroskotal člun Frontexu, byla na něm i estonská velvyslankyně

U nejvýchodnějšího řeckého ostrova Kastelorizo v pondělí ztroskotal člun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Na palubě byla i estonská velvyslankyně v Řecku, která je mezi čtyřmi zraněnými, informovala řecká pobřežní stráž.
před 11 mminutami

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podrobné plány nejméně na další tři týdny války, včetně dodatečných plánů do budoucna, sdělil podle agentur Reuters a AP mluvčí izraelské armády, podle něhož Jeruzalém zatím provedl na 7600 vzdušných úderů na cíle v Íránu. Další vlnu útoků zahájilo letectvo židovského státu v pondělí. Agentura AFP uvedla, že v centru Teheránu se ozývaly výbuchy. Armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.
15:27Aktualizovánopřed 13 mminutami

V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

Členské státy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by mohly v případě potřeby uvolnit další nouzové zásoby ropy nad rámec už schválených 400 milionů barelů, uvedl v pondělním prohlášení výkonný ředitel agentury Fatih Birol. Ceny ropy se v pondělí ráno prudce zvýšily, z dosažených maxim však později rychle klesaly.
09:54Aktualizovánopřed 27 mminutami

Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil několik civilistů, uvedly úřady

Pákistánský útok v Kábulu v pondělí zasáhl nemocnici pro léčbu drogových závislostí. Zabity a zraněny byly desítky civilistů, počet obětí zatím není jasný, uvedl podle agentury Reuters mluvčí radikálního islamistického hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid. Afghánistán útok odsoudil, zatímco Pákistán se k němu zatím nevyjádřil. Incident se stal několik hodin poté, co si přeshraniční násilné střety mezi afghánským Talibanem a pákistánskou armádou na jihovýchodě Afghánistánu vyžádaly nejméně čtyři mrtvé civilisty, včetně dvou dětí.
před 49 mminutami

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny

Celá Kuba se v pondělí podle agentur AFP a Reuters znovu ocitla bez dodávek elektřiny, když zkolabovala rozvodná síť. Desetimilionová země se s takovými problémy potýká opakovaně, v neposlední řadě kvůli americké ropné blokádě. Hospodářská krize v zemi se dál prohlubuje, úřady o víkendu potlačily první větší protesty obyvatel proti komunistické vládě.
před 53 mminutami

před 1 hhodinou

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Trump doufá v pomoc Francie

Velká Británie se spojenci pracuje na plánu otevření Hormuzského průlivu, sdělil její premiér Keir Starmer s tím, že tato snaha ale nebude misí NATO. Roli Aliance ve věci nevidí ani německý kancléř Friedrich Merz, který odmítl, že by se Německo zapojovalo vojensky. To vyloučily i Španělsko nebo Itálie. Státníci reagují na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v průlivu. Později v pondělí se šéf Bílého domu vyjádřil, že by s jeho otevřením mohla pomoci Francie.
15:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že její jednotky v posledních dnech zahájily omezenou a cílenou pozemní operaci proti pozicím proíránského militantního teroristického hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Cílem této akce je posílit přední obranné linie, uvedla armáda, kterou citovala agentura Reuters.
07:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
