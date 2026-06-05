Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka


5. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku v pátek utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných, řekl jejich mluvčí Josef Strašík.

„Zraněného jsme převezli letecky do popáleninového centra do Brna. Měl rozsáhlé popáleniny,“ sdělil Strašík. Prvotní informaci měli záchranáři od volajícího, situace na místě potom může být jiná, dodal.

Neštěstí se stalo v bytě v Dobrovského ulici, kde jsou nízké starší řadové domy. Hasiči odvětrávají objekt a povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Výběr redakce

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

V rumunském přístavu explodoval ukrajinský námořní dron

10:21Aktualizovánopřed 1 mminutou
Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

14:41Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

Poslanci zvolili členy Rady ČT i novou ombudsmanku

09:00Aktualizovánopřed 12 mminutami
Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory

10:00Aktualizovánopřed 23 mminutami
Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

13:42Aktualizovánopřed 33 mminutami
Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

Pět občanů Ázerbájdžánu zemřelo při dronovém útoku v Azovském moři

před 39 mminutami
Vamberecká krajka má evropskou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku

Vamberecká krajka má evropskou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku

před 1 hhodinou
Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta

Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta

09:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Pardubický kraj

Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku v pátek utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných, řekl jejich mluvčí Josef Strašík.
14:41Aktualizovánopřed 2 mminutami

Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.
před 9 hhodinami

Velitel výsadku Silver A si do deníku zaznamenával postřehy, mapky i adresy žen

Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek zápisník Alfréda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Instituci ho darovala Adéla Šobíšková z Prahy, jejíž rodina ho vlastnila od devadesátých let.
před 22 hhodinami

V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

V Dobříkově u Chocně na Orlickoústecku se ve čtvrtek odpoledne zastupitelé sešli poprvé od nedávného pravomocného potrestání starostky Nikoly Kajsrlíkové, které krajský soud výkon funkce na tři roky zakázal za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů a že dotace používala jinak, než měla. Na její místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa.
28. 5. 2026

Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení, řekl soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.
23. 5. 2026

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
22. 5. 2026Aktualizováno22. 5. 2026

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl dívku v blízkosti Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Těžce zraněná po převozu do nemocnice zemřela. Oběť i podezřelý byli podle médií studenti průmyslovky a mladiství.
22. 5. 2026Aktualizováno22. 5. 2026

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
21. 5. 2026Aktualizováno21. 5. 2026
Načítání...