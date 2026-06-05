Výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka

Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku v pátek utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných, řekl jejich mluvčí Josef Strašík.
„Zraněného jsme převezli letecky do popáleninového centra do Brna. Měl rozsáhlé popáleniny,“ sdělil Strašík. Prvotní informaci měli záchranáři od volajícího, situace na místě potom může být jiná, dodal.
Neštěstí se stalo v bytě v Dobrovského ulici, kde jsou nízké starší řadové domy. Hasiči odvětrávají objekt a povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.