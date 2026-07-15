Armáda USA vyřadila z provozu prázdný ropný tanker, který směřoval k Íránu

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) ve středu na sociální síti X uvedlo, že vystřelením raket do komína vyřadilo z provozu prázdný ropný tanker, který se v Perském zálivu pokoušel plout k íránskému přístavu. Americká armáda od úterý uplatňuje blokádu íránských přístavů.
Tanker Belma plující pod vlajkou karibského ostrova Curacao se podle velitelství pohyboval v mezinárodních vodách směrem k íránskému ostrovu Charg. Obchodní loď podle CENTCOM ignorovala několik varování a pokusila se porušit americkou blokádu, proto americké letadlo vystřelilo rakety Hellfire do jejího lodního komína a vyřadilo ji z provozu.
O víkendu se opět vyostřil konflikt mezi Washingtonem a Teheránem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února, ale který v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Hlavním sporným bodem je otázka Hormuzského průlivu a bezpečné plavby v něm. USA nyní již několikátým dnem podnikají vzdušné údery na cíle v jižních provinciích Íránu a Teherán v reakci opět útočí raketami a drony na některé arabské země v regionu, které hostí americké vojenské základny.
USA v úterý ve 22:00 SELČ znovu zahájily blokádu íránských přístavů a od té doby přinutily ke změně kurzu dvě obchodní lodě snažící se blokádu porušit, uvedlo CENTCOM. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy také od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřely memorandum o porozumění.