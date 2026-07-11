Pomsta je nevyhnutelná, uvedl Modžtaba Chameneí k zabití svého otce


11. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí přísahal, že pomstí svého zavražděného otce a předchůdce Alího Chameneího. Podle jeho tvrzení je pomsta nevyhnutelná a je „požadavkem národa“. Prohlášení vydal na svém účtu na telegramu u příležitosti pohřebních obřadů za svého otce, který zemřel v prvních okamžicích izraelsko-amerických útoků na Írán 28. února.

„Slibujeme, že pomstíme krev mučednického vůdce i všech mučedníků těchto dvou válek na zločinných a hanebných vrazích,“ vzkázal Chameneí v prohlášení.

Text zveřejněný v pátek dle agentury AFP představuje první prohlášení nového íránského lídra od pohřbu jeho otce, který v tomto týdnu vyvrcholil. Modžtaba Chameneí se nicméně žádné části šest dní trvajících ceremoniálů nezúčastnil. O osudu Chameneího mladšího se už delší dobu spekuluje – od březnového jmenování do nejvyšší funkce v teokratickém režimu se totiž na veřejnosti ještě neobjevil.

Izrael a Spojené státy zahájily údery proti Íránu 28. února. V dubnu Spojené státy a Írán oznámily klid zbraní, v červnu pak obě země podepsaly memorandum o porozumění, které mělo otevřít cestu k jednání o konečné mírové dohodě. Od dubnového příměří se však několikrát stalo, že Spojené státy provedly údery na Írán, na což Teherán odpověděl odvetou. Obě strany se navzájem obviňují z porušování dohod.

Modžtaba Chameneí se neobjevil ani na posledním aktu pohřbu svého otce
Lidé na pohřbu ajatolláha Alího Chameneího ve městě Mašhad

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