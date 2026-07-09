Modžtaba Chameneí se neobjevil ani na posledním aktu pohřbu svého otce

Nejvyšší íránský vůdce Modžtaba Chameneí se neobjevil ani na posledním aktu šestidenních smutečních obřadů věnovaných jeho otci Alímu, napsala ve čtvrtek BBC. Alího Chameneího zabily 28. února americké a izraelské údery, což byl začátek nynějšího konfliktu na Blízkém východě. Nejasnosti panují ohledně osudu Chameneího mladšího, který se od březnového jmenování do nejvyšší funkce v teokratickém režimu na veřejnosti neobjevil.
Někteří sourozenci Modžtaby Chameneího uctili svého otce už při smutečních obřadech, které se o víkendu konaly v Teheránu. Rakev s pozůstatky zabitého šíitského vůdce pak několik dní putovala po Íránu a Iráku.
Podle agentury AFP pak rakev s pozůstatky dopravilo do města Mašhad dopravní letadlo doprovázené stíhačkou. V ulicích města se navzdory vysokým teplotám ve čtvrtek shromáždily tisíce lidí, z nichž mnozí žádali pomstu za zabití Chameneího, napsala AFP. „Jen smrt (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua uleví naší bolesti,“ cituje agentura jednu z účastnic smuteční akce. Alí Chameneí má spočinout v tamním mauzoleu imáma Alího Rezy.
Smuteční obřady byly několikrát odloženy kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. Jejich konání umožnilo příměří mezi Teheránem a Washingtonem. Právě během šestidenních smutečních obřadů se situace výrazně zhoršila s novými americkými údery a íránskou odvetou vůči okolním státům, kde se nacházejí americké vojenské základny.