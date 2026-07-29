„Přístavy nefungují, zrno nikdo nebere.“ Štáb ČT točil s ukrajinskými zemědělci

Vývoz letošní ukrajinské úrody se komplikuje. Ukrajinci od začátku července útočí na ruské lodě v Černém a Azovském moři, Moskva zároveň ostřeluje na denní bázi pobřeží Oděské oblasti. Velcí rejdaři se proto ukrajinským přístavům radši vyhýbají.
Nezvykle prázdný horizont v době sklizně. V Oděském zálivu se v posledních dnech obchodní doprava téměř zastavila. Viktor svou úrodu už druhý týden nemůže z přístavu dostat.
„Ptám se vlastníků plavidel: Proč se to stalo? Proč neplujete na Ukrajinu, ale do Ruska ano? A oni říkají: Na Ukrajině je to nebezpečné. Střílí tam Rusové, takže jdeme k Rusům,“ popisuje obchodník a zemědělec Viktor z Chersonské oblasti.
Jedno obchodní plavidlo už ruská armáda potopila. Další loď, kterou štáb ČT ráno natáčel z pobřeží, ještě tentýž den zasáhl ruský dron. Už počtvrté. Posádka se dávno evakuovala. Několik velkých společností už oznámilo, že do ukrajinských přístavů vplouvat nebude.
„Muži prostě obilí sklízí a nechávají ho na polích. Když se situace do měsíce nezmění, jednoduše tam shnije,“ upozornil Viktor.
Zemědělec Volodymyr z Oděské oblasti potvrdil, že přístavy nefungují. „Zrno nikdo nebere, nevyváží. Obchodníci naše obiloviny nekupují. Máme všechno ve skladech,“ konstatoval.
Volodymyr očekává na svých dvou stech hektarech dobrou úrodu. Když obilí nedokáže prodat, nebude mít peníze na daně a placení úvěrů. V ohrožení bude také osivo na další sezonu.
Od vzniku obilného koridoru se právě přes Oděsu dostávalo největší množství ukrajinských komodit. Další možnosti exportu prakticky nejsou. I dunajské přístavy jsou pod palbou. A pozemní doprava takové množství plodin rychle nevyveze. V letošním roce by přitom odhadem mohli ukrajinští zemědělci sklidit až 61 milionů tun obilovin.
Obilí z ukrajinské půdy běžně míří do zemí Afriky, Indie a Číny. Když ho zemědělci nebudou schopni exportovat do zahraničí, pak zůstane v tamních skladech, což ohrozí nejen ekonomickou situaci farmářů, ale také potravinovou bezpečnost zemí, které jsou na ukrajinském obilí závislé.