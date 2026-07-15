Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

„Výběrové řízení na projektování a výstavbu nové tramvajové trati, která propojí Didi Dighomi se stanicí metra Didube, vyhrálo konsorcium registrované v Turecku,“ oznámil tbiliský starosta Kacha Kaladze na středečním zasedání městské rady. Tramvajová doprava ve městě skončila v prosinci 2006.
„Před volbami jsme slíbili uskutečnit tento historický projekt a vybudovat novou tramvajovou trať,“ připomněl Kaladze. Mezinárodní výběrové řízení na projektování a výstavbu trati Didi Dighomi – Didube bylo podle něj zahájeno 31. března a probíhalo podle pravidel Asijské rozvojové banky (ADB). Nabídky předložily čtyři velké společnosti a jedno konsorcium, přičemž tři uchazeči byli registrováni v Turecku a jeden v Číně.
Vítězem se stalo konsorcium registrované v Turecku, které nabídlo nejnižší cenu. „V souladu s pravidly ADB nyní začala běžet čtrnáctidenní odkladná lhůta. Po jejím uplynutí podepíšeme s vítězným konsorciem smlouvu,“ uvedl starosta.
Podle starosty je projekt rozdělen do tří fází: vypracování koncepčního návrhu, podrobného technického projektu a samotná výstavba. Všechny tři fáze mají být dokončeny do 36 měsíců od podpisu smlouvy.
Tramvajová trať začne poblíž křižovatky třetího a čtvrtého mikrorajonu Didi Dighomi a povede přes třídu Davida Aghmashenebeliho a sídliště Dighomi až k oblasti stanice metra Didube.
„Tramvajová trať bude měřit přibližně 7,5 kilometru a bude na ní jedenáct zastávek. Součástí projektu je také výstavba samostatného depa určeného k servisu a údržbě vozového parku čítajícího jedenáct tramvají. Souběžně s výstavbou trati bude vypsáno samostatné výběrové řízení na nákup deseti tramvají, přičemž přípravy již probíhají,“ doplnil Kaladze.
Kaladze označil návrat tramvají za mimořádně důležitý krok pro město. „Mám obrovskou radost, že do Tbilisi vracíme tak zásadní druh veřejné dopravy,“ uvedl. Zároveň vyjádřil naději, že nepůjde o poslední podobný projekt gruzínské vlády a vedení hlavního města. Poděkoval také všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, a slíbil, že radnice bude veřejnost průběžně informovat o postupu prací.
Projekt představuje historický přelom v tbiliské městské dopravě. Půjde o první moderní tramvajový systém vybudovaný od získání nezávislosti Gruzie. Původní tramvajová síť v Tbilisi fungovala více než sto let. Provoz zahájila v roce 1883 jako koňská dráha a v roce 1904 přešla na elektrické tramvaje. V prosinci 2006 však byla společně s městskými trolejbusy zcela zrušena kvůli hospodářským problémům po rozpadu Sovětského svazu a dlouhodobému nedostatečnému financování.
Městská samospráva oznámila návrat tramvají do gruzínské metropole ve snaze zmírnit současné dopravní zácpy a rozšířit ekologickou dopravu. Projekt s rozpočtem 417 milionů gruzínských lari bude financován státem. Výběrové řízení bylo nastaveno podle pravidel Asijské rozvojové banky, aby se do něj mohli zapojit kvalifikovaní zahraniční dodavatelé.
Článek od Georgian Public Broadcaster, poprvé byl publikován 15. července 2026 v 10:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.