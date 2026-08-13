Na palubě ohroženého letadla Trump nechal Rubia či Bessenta

Dva členové kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstali při odletu ze summitu NATO v Turecku v letounu, který prezident z bezpečnostních důvodů opustil, informoval zpravodajský server CBS News.
Na palubě původního letounu, který nese název Air Force One, když v něm cestuje prezident a který si tento název ponechal i poté, co Trump 8. července stroj tajně opustil, zůstali kromě novinářů také například ministr zahraničí Marco Rubio a ministr financí Scott Bessent.
V případě prezidentovy smrti nebo neschopnosti dále vykonávat funkci jej podle pravidel nahrazuje viceprezident, tedy JD Vance. Pakliže ani viceprezident není schopen funkci zastávat, přechází mandát na předsedy Sněmovny reprezentantů a Senátu. Dalšími v řadě jsou pak právě ministr zahraničí a ministr financí.
Zůstal i Miller, Hegseth byl s Trumpem
V původním letounu zůstal také zástupce personální šéfky Bílého domu Stephen Miller a šéf komunikace Steven Cheung. Na palubě druhého letounu s Trumpem byl podle médií naopak ministr obrany Pete Hegseth.
Zda lidé na palubě původního letounu o věci věděli, není jasné. Novináři ale uvedli, že informováni nebyli.
Podle amerických médií Trump při odletu z Turecka nastoupil do prezidentského speciálu na levé straně, ale pak z něj byl druhou stranou nepozorovaně odvezen v kontejneru používaném pro dodávky jídla na palubu. Vojenský stroj ho následně dopravil do Británie, kde se Trump opět potají dostal na palubu Air Force One, aby z něj před zraky novinářů mohl vystoupit, přejít část letištní plochy a přestoupit do jiného prezidentského speciálu.
Událost zůstala týdny utajená, dokud ji v pondělí neodhalil list The Washington Post. Trump odmítl, že by kvůli akci vystavil lidi v původním letadle většímu nebezpečí.
Hrozba podle médií souvisela s ramenním raketometem a také s obavami, že Íránci znali Trumpovo místo pobytu, včetně toho, na kterém patře hotelu byl ubytován. Podle deníku New York Times, který cituje nejmenované úředníky, byl v okolí summitu NATO v tureckém hlavním městě spatřen člověk se zmíněným typem zbraně země–vzduch na rameni.