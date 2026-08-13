Platforma Spotify označí AI profily


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters, TechCrunch, Variety, New York Times, Spotify, Rolling Stone

Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem přední světové platformy pro streamování hudby, začne od podzimu označovat profily umělců vytvořených pomocí umělé inteligence. Označení AI Persona se vztahuje na profil, ne na samotnou hudbu.

„Posluchači nám jasně říkají, že se jim nelíbí, když vidí profil umělce, který působí jako člověk, a následně zjistí, že jde o osobu vytvořenou pomocí AI,“ uvedla firma. „Proto od poloviny září začnete u profilů některých umělců vídat označení AI Persona. To posluchačům signalizuje, že umělcova identita mohla být vytvořena pomocí AI a nereprezentuje skutečnou osobu,“ dodala.

Spotify zdůraznil, že označení AI Persona se týká identity umělce, nikoli způsobu vzniku hudby. Opatření by se tedy nemělo vztahovat na profily skutečných umělců, kteří při tvorbě využívají AI nástroje.

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Ilustrační obrázek

Že spadají do AI kategorie, mohou tvůrci nahlásit už nyní, firma sama ale bude prověřovat profily se jmény a fotografiemi, které se jeví jako vygenerované umělou inteligencí. Začne u těch nejsledovanějších. Prověřované profily dostanou od společnosti upozornění, že jsou v hledáčku s možností přidat si „odznak“ AI Persona, nebo se proti takovému zařazení ohradit. Spotify hodlá uvádět, zda se dotyčný profil k umělé inteligenci přihlásil, „aby si s posluchači vybudoval důvěru“, nebo zda se tak stalo až po kontrole.

AI skladby s miliony poslechů

Firma rovněž sdělila, že profily s označením AI Persona nebude zařazovat do doporučení, která automaticky vytváří pro jednotlivé uživatele. Výjimkou budou případy, kdy uživatel takový profil sám zařadí mezi ty, které sleduje.

Písně od generovaných interpretů jako Velvet Sundown a Breaking Rust nasbíraly miliony přehrání, aniž by všichni jejich posluchači tušili, že jejich oblíbenou skladbu vytvořila AI, uvádějí The New York Times. List dodává, že někteří uživatelé služby míru zapojení AI do hudby ale vůbec neřeší.

Kapelu s milionem fanoušků vytvořila AI. A i ten mluvčí je nějaký divný
The Velvet Sundown (obrázek je tedy s ohledem na prohlášení, že je kapela výtvorem AI, také vytvořený s pomocí AI)

Balanc mezi „dobrou“ a „špatnou“ AI

Stejně jako ostatní hráči na poli hudebního průmyslu se Spotify snaží vybalancovat povolení AI, která platformě posluchače přináší, a AI, která je odrazuje.

Na jedné straně jsou inovace, jako jsou různé druhy playlistů nebo na míru šitý DJ, na té druhé hromadná produkce hudebního balastu. Do první skupiny patří nová funkce, která uživatelům umožňuje komunikovat s AI asistentem, jehož úkolem je zjistit, co by si chtěli pustit za hudbu, připomíná magazín Variety.

Přidání označení AI Persona navíc Spotify pomůže rozlišit mezi profily generovanými umělou inteligencí a remixy a coververzemi vytvořenými fanoušky také pomocí AI, podotýká web TechCrunch. Umožní to licenční smlouvy s vydavatelstvími UMG a Merlin. Peníze pak půjdou původním umělcům.

Spotify si ale nedávno kvůli AI musela od interpretů vyslechnout i kritiku. Konkrétně novozélandská zpěvačka Lorde se ozvala s tím, že funkce „About the Song“, která posluchačům poskytne zákulisní detaily o skladbách, sděluje o její písni Current Affairs nepravdivé informace, popsal tehdy časopis Rolling Stone. Zpěvačce také vadilo, že AI generovaný výklad redukuje význam textu a omezuje „svobodnou interpretaci“. Spotify chybu připustila a vysvětlila, že tento nástroj je stále jen v beta verzi. 

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Ilustrační foto

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