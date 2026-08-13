Festival TrutnOFF připomene svého náčelníka Havla, poprvé zahraje Lucie

Na trutnovském Bojišti začíná hudební festival TrutnOFF Open Air, který připomene nedožité devadesáté narozeniny Václava Havla. Program nabídne do 16. srpna různé žánry – od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock.
Festival začíná venkovní bohoslužbou „za čtyři dny míru a přátelství, ale také za náčelníka Václava Havla“. Návštěvníkem akce býval Havel v předrevolučních dobách i později jako prezident.
Hudební program otevře kapela Krásné nové stroje. Letos vystoupí také kdysi undergroundoví The Plastic People of the Universe, kapely Pražský výběr, Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers či Jasná Páka s Davidem Kollerem a Dádou Albrechtem. „Základem je repertoár od začátku osmdesátých let, kdy jsme kapelu dali dohromady. Před pár lety jsme udělali i pár nových písniček,“ uvedl Koller. Vůbec poprvé letos na festivalu zahraje skupina Lucie, jejímž byl Koller také dlouholetým členem, než se rozhodl věnovat víc vlastním projektům. Ze zahraničí dorazí třeba američtí Gogol Bordello.
Součástí festivalu jsou debaty na kulturní, společenská i politická témata nebo divadelní představení, výstavy či projekce. A rovněž pravidelné ekumenické bohoslužby. „I když se snažím realizovat ducha svobody i v našem chrámě v Hodoníně, tak je to určitě o mnoho uvolněnější. Hraju na kytaru písně, které nejsou z kostelních zpěvníků, Kryla, Hutku, Metallicu,“ srovnává husitský biskup Juraj Jordán Dovala. Prozradil, že na akci se chystá i svatba.
Policie vyzvala řidiče k opatrnosti při jízdě po silnici I/37 kolem festivalového areálu. V místě je po dobu konání akce snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině a chodci mají plotem vymezený koridor. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem se policie zaměří na kontrolu alkoholu či požití drog řidiči.
Začalo to koncertem rozehnaným StB
Základy festivalu položil Martin Věchet v říjnu 1984, kdy se ve Starých Bukách u Trutnova měl uskutečnit menší nezávislý festival. Hrát mělo ve venkovské hospodě několik undergroundových a polooficiálních kapel. Koncert však rozehnala Státní bezpečnost.
Komunistická policie rozpustila i první neoficiální ročník festivalu ve Volanově u Trutnova v září 1987. Hudební aparaturu se tehdy podařilo schovat u disidenta Václava Havla v jeho chalupě na Hrádečku.
Na Bojiště do Trutnova se festival vrátil v roce 2023, když se předtím v letech 2020 až 2022 odehrál v Brně. V Trutnově se konal pravidelně do roku 2016, pak následovala tříletá pauza.