Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v centru Prahy auta, hledají se svědci

Příslušník některého z bezpečnostních sborů rozbíjel minulý týden v Pařížské ulici v centru Prahy auta. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nyní hledá případné svědky a také další poškozené. Oznámila to na svém webu. Mluvčí inspekce Jakub Augusta zatím nechtěl kvůli vyšetřování upřesnit, ve kterém ze sborů podezřelý muž pracuje.
Událost se stala v pátek 7. srpna v době od 23:25 do 23:35 před prodejnou Hermes. „Muž zde kopy a pěstmi poškodil několik vozidel,“ uvedl Augusta. Hned po činu ho zadrželi policisté. Zatím se podařilo zjistit majitele tří aut, která vandal poškodil.
Čin zachytily kamery. Městský kamerový systém ale podle inspekce nepokrývá celý prostor, kde muž auta poškodil.
„Vyzýváme proto majitele vozidel, kteří byli tímto činem poškozeni, aby se GIBS přihlásili. O totéž žádáme i další svědky události, a to zejména řidiče, kteří danou dobou ulicí Pařížská projížděli a mají k dispozici záznam z palubní kamery,“ sdělil mluvčí. Hlásit se mohou na telefonním čísle +420 974 839 734.