Letní Letná uvede australské „vlky“ i českou závrať

V pražských Letenských sadech začíná festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Uvede představení souborů z Austrálie, Francie i Německa a také výběr z tuzemské novocirkusové scény.
Třiadvacátý ročník oznámil několik návratů. Po deseti letech festivalové publikum opět uvidí australské akrobaty Circa, kteří tentokrát přiváží představení Wolf, v němž odkazují k divokosti ukryté v každém člověku. „Je neuvěřitelné, jak holá scéna bez rekvizit, založená jen na tanci, akrobacii a hudbě, dokáže nabít neuvěřitelnou energií,“ poznamenává výkonná ředitelka festivalu Ivana Pěkná Vrbíková.
Dva letošní hosté mají hlavní zázemí ve Francii, kolébce nového cirkusu: Cirque La Compagnie v road tripu Pandax zapojí do nápadů i auto, zatímco Compagnie Rasposo si ve svém hitu Hourvari pohrává se záměnou loutek a skutečných akrobatů. Rakousko-německá rodinná show Sawdust Symphony se sice obejde bez náročných akrobatických čísel, ale slibuje nadšení pro kutilství a potřebu tvořit.
Českou scénu otevře premiéra Vertige, v níž členové AirGym Art Company na sobě při závěsné akrobacii testovali efekt závratě. Z dalších tuzemských ansámblů například Losers Cirque Company zapojí diváky v inscenaci Armagedon: Poslední derniéra do své představy o tom, jak strávit konec světa, Cirk La Putyka pak nachystal minimalistický experiment Hey, Earth!
Letní Letná dává širší prostor také nastupující generaci. A to jak mladým talentům na jevišti, tak návštěvníkům z řad dětí i teenagerů, kteří si mohou novocirkusové dovednosti vyzkoušet. „Snažíme se, aby Letní Letná byla i pro děti. Už od jedenácti začínají první představení,“ doplnila výkonná ředitelka.
Na hlavní i doprovodný program Letní Letné lze vyrazit do konce srpna.