Nová vláda má nové priority, říká Klempíř o kulturní politice. Baxa mluví o políčku

Důvodem k novému návrhu státní kulturní politiky byly podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) financování a „zvládnutelnost“. Návrh je otevřen připomínkovému řízení, dodal. Exministr kultury Martin Baxa (ODS) hájil původní dokument, který resort připravil pod jeho vedením, jako „univerzální pro jakoukoli politickou reprezentaci“. Připravovaná kulturní politika je dle něj oktrojovaná. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Kulturní odbory a organizace vyzvaly v pondělí vládu, aby stáhla nový návrh státní kulturní politiky. Strategie na roky 2026 až 2030 podle nich vznikala netransparentně, ministru kultury Klempířovi proto poslali otevřený dopis.
Moderátorka Řezníčková v úvodu debaty připomněla Klempířův březnový výrok, v němž označil kulturní politiku připravenou svým předchůdcem Baxou za „perfektní“. Klempíř reagoval s tím, že si uvědomil, že „v takové opulenci je v našich podmínkách (dokument) neufinancovatelný“.
Nový návrh kulturní politiky má být podle něj zvládnutelný finančně. „Státní kulturní politika nepředstavuje odmítnutí kultury jako takové, představuje nové legitimní priority nové vlády,“ hájil návrh. K rozhodnutí podle něj došlo před pár měsíci.
Klempíř dále zmínil otevřenost vůči připomínkovému řízení. Původnímu dokumentu vytkl „pilíře“, na kterých stavěl – odolnost, ochrana demokracie či boj proti dezinformacím. „Podle mě s tím kultura nemá úplně co společného. (…) Za mě je kultura věc, která ovlivňuje životy lidí, musí se k ní dostat a musí je ovlivňovat pozitivně,“ zdůvodnil.
Pro koho má být kultura?
Baxa reagoval, že návrh pokládá za nehoráznost. Celou věc prý bere i trochu osobně. Zmínil práci odborníků na koncepčním dokumentu, který má definovat podporu kultury a to, jakou roli má hrát v tuzemsku. Výsledek prý zobrazoval to, jak lidé z kulturního prostředí vnímají roli státu v podpoře kultury v následujících pěti letech.
„Oto Klempíř (…) jako by pomyslně dal políček do tváře všem těm, kteří na tom pracovali, jejich názor vyhodil z okna. Místo toho vzniká jakási oktrojovaná kvazikulturní politika,“ zdůraznil. Věří také, že původní dokument je přijatelný pro jakoukoli politickou reprezentaci.
Moderátorka Řezníčková namítla, zda se Baxa ptal například SPD či ANO na jejich pohled. „Především jsem se jako ministr kultury ptal těch, kteří kulturu v naší zemi tvoří, a těch, kterým na kultuře záleží. To není programové prohlášení žádné vlády,“ reagoval Baxa. To, co nyní resort vytváří, je podle něj popřením základní role, kterou ministerstvo má.
Podle Klempíře jsou kultura a kulturní politika dvě odlišné věci, kultura se prý nedá řídit. Připomínky prý resort zapracuje. Ministr chce prý také „dorovnat prioritizaci Prahy“.
„To je úplně zmatené povídání,“ navázal Baxa. Klempíř má dle něj pocit, že ministr kulturu řídí a velí jí. Klíčovou rolí státu je podle Baxy vytvářet podmínky pro svobodnou a nezávislou kulturu.