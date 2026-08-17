V 36 letech zemřela herečka Hayden Panettiereová. Proslavili ji Hrdinové

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom v pondělí s odvoláním na otce herečky informovala americká média včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá a aktuálně se vyšetřuje.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod naší milované Hayden. Byla neuvěřitelně zářivou osobností a přírodním živlem, který přinášel nesmírnou lásku a radost všem, kdo ji znali,“ uvedl podle agentury AP otec umělkyně Skip Panettiere v prohlášení.
Bohatá herecká kariéra Panettiereové, která byla nominovaná na cenu Grammy a dvě ceny Zlatý glóbus, začala v roce 1996. Mezi její role patřilo namluvení postavy Dot ve filmu Život brouka, dále hrála ve filmech Vzpomínka na Titány a Vřískot 6. Nejvíce ji ale proslavila role roztleskávačky s nadpřirozenými schopnostmi v seriálu Hrdinové.
Otevřeně hovořila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Ve svých letos vydaných pamětech rovněž popsala rozhodnutí svěřit plnou péči o svou dceru Kayu bývalému snoubenci, boxerovi Vladimiru Klyčkovi. Kaya tak aktuálně žije se svým otcem na Ukrajině.