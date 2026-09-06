Zemřel šlechtic Filip Sternberg. Majiteli hradu Český Šternberk bylo 69 let


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Sternberg, majitel hradu Český Šternberk na Benešovsku a potomek významného rodu Sternbergů. O jeho úmrtí v neděli informovala kastelánka Českého Šternberku Zuzana Míková.

Filip Sternberg se narodil 29. října 1956 v Praze jako jediný syn Zdeňka Sternberga a jeho manželky Alžběty. V roce 1968 s rodiči emigroval do Vídně, kde vystudoval práva a pracoval jako advokát. Po restitucích pomáhal otci se správou rodového majetku a po jeho smrti v roce 2021 péči o něj převzal. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastasia.

Filip Sternberg byl čestným a devočním rytířem Suverénního řádu maltézských rytířů. Rád cestoval a jezdil na motocyklu, vlastnil také malou sbírku historických motocyklů.

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Zdroj: ČT

S manželkou Susanne von Bergovou měl jedinou dceru. V posledních letech žil střídavě ve Vídni a na hradě v Českém Šternberku, který považoval za svůj domov.

Kořeny hraběcího rodu Sternbergů sahají až do 12. století. Sternbergové jsou jediný šlechtický rod v českých zemích, který byl vždy v panském stavu. Podle legendy pocházejí od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši. Zlatá osmicípá hvězda, kterou rod nese, je tedy hvězdou betlémskou. Rodové heslo je Nescit occasum neboli „nikdy nezapadá“ (míněna sternberská hvězda).

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Hrabě Zdeněk Sternberg (na snímku z roku 2004)

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