Ranní rozbory vody v Odoleně Vodě vyhověly limitu, odběry ale pokračují

Všech třináct dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena Voda vyhovělo limitu pro obsah olova, vyplývá z výsledků zveřejněných Středočeskými vodárnami ve 14:30. Voda ale dál není pitná a zavedená opatření budou platit nejméně pro celou neděli. Omezení platí od čtvrtka a týká se dvanácti obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli. Kdy by mohla být voda prohlášena za pitnou, zatím není jasné, řekla mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová.
V ranním vzorku z horního vodojemu v Odoleně Vodě byl méně než jeden mikrogram olova na litr, limit je deset mikrogramů. V sobotu přitom ranní vzorek ze stejného místa obsahoval přes 41 mikrogramů olova. Odběry ještě proto budou pokračovat.
„Na kritických místech máme odběry tři. Jeden ráno, jeden kolem poledne a jeden se bude brát večer, nyní se zřejmě vyhodnocují polední,“ řekla Rabasová. V pondělí podle ní chtějí vodárny pokračovat v kontrolách ve stejném režimu.
Jedna komora horního vodojemu v Odoleně Vodě, kterou vodárny odstavily po sobotním ranním nadlimitním výsledku, zůstává mimo provoz a vodárny ji čistí. Příčinu sobotní hodnoty 41,1 mikrogramu olova na litr zatím neznají. Podle Rabasové mohla souviset se sedimentem v nádrži. Dva další sobotní odběry na stejném místě už limit splnily, dopoledne vodárny naměřily 1,4 mikrogramu na litr a odpoledne 1,1 mikrogramu.
Významnou změnu zavedených opatření během neděle vodárny neočekávají. I kdyby další výsledky během dne vyhověly limitu, Rabasová nechtěla předjímat, zda bude možné vodu v pondělí označit za pitnou. Upozornila, že i po předchozích nižších hodnotách se následně objevil vzorek, který limit překročil.
Pitnou vodu v oblasti zajišťují cisterny
Omezení se týká 5133 odběrných míst. Vodu nelze používat k pití ani vaření. V sobotu vyhovělo limitu pro obsah olova 23 z 24 odběrů. V zasažených obcích pokračuje náhradní zásobování pitnou vodou. Vodárny měly v sobotu přistaveno 35 cisteren o celkovém objemu 88 metrů krychlových. Přímo v Odoleně Vodě bylo osm cisteren.
Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v šestnácti z 36 kontrolovaných vrtů, čtrnáct z nich odstavily. Ve čtyřech vrtech koncentrace překročila sto mikrogramů olova na litr. Výpadek nahrazují vodou z vedlejšího prameniště a zásobování obyvatel podle nich není ohrožené. Nadlimitní hodnoty se prokázaly i ve vodovodní síti. Ve čtvrtek překročily limit dva z dvanácti odebraných vzorků, které obsahovaly 29,5 a 24,4 mikrogramu olova na litr.
Vodárny v pátek oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Jedním z možných zdrojů je podle nich nedaleká bývalá skládka Kasova rokle.
Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem třiceti mikrogramů na litr či nižší proto neočekávají negativní dopad na zdraví.