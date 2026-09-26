Ranní vzorek vody v Odoleně Vodě překročil limit olova, další vyhověly limitu

Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Vodárny během dne provedly celkem 24 odběrů na několika místech vodovodní soustavy, 23 z nich limitu pro obsah olova vyhovělo. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli a 5133 odběrných míst. Vyplývá to z výsledků rozborů, které večer zveřejnily Středočeské vodárny, a z vyjádření jejich mluvčí Andrey Rabasové.
Ranní vzorek z horního vodojemu obsahoval 41,1 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. Dopoledne vodárny na stejném místě naměřily 1,4 mikrogramu na litr a odpoledne 1,1 mikrogramu.
Kvůli zvýšené ranní hodnotě vodárny zintenzivnily četnost odběrů. „Aktuálně se na místech, kde máme podezření, odebírají vzorky třikrát denně namísto původních dvou,“ řekla Rabasová.
Po nadlimitním výsledku, naměřeným v sobotu ráno, vodárny odstavily jednu z komor vodojemu. „Odstavili jsme jednu komoru vodojemu, kterou jsme považovali za tu náchylnější k sedimentaci, a vypadá to, že to bylo správné rozhodnutí, protože ty následující vzorky už jsou v pořádku,“ uvedla Rabasová. O dalším postupu podle ní rozhodnou výsledky nedělního vzorkování.
Vodárny rozšířily náhradní zásobování
Omezení platí od čtvrtka, kdy vodárny kvůli nadlimitnímu množství olova označily vodu v zasažené oblasti za nepitnou. Vodu nelze používat k pití ani vaření, pro hygienu a běžnou údržbu domácnosti ji lidé používat mohou. Středočeské vodárny nyní monitorují prameniště a všechny vodojemy na skupinovém vodovodu KSKM Mělnická Vrutice.
„Pro rozhodnutí, zda je v oblasti voda pitná, je rozhodující sledovaný odtok z vodojemu. Pokud je nevyhovující, je okamžitě vyhlášena voda nepitná. Pro rozhodnutí, že je opět pitná, nám z hlediska opatrnosti nestačí jeden vzorek, ale musí být vyhovující minimálně dvakrát po sobě a přihlížíme i k dalším výsledkům,“ řekla Rabasová. Monitoring provádějí vodárny každý den včetně víkendu a státního svátku na více než 25 místech skupinového vodovodu.
Vodárny také rozšířily náhradní zásobování pitnou vodou. Aktuálně je v zasažené oblasti přistaveno 35 voznic o celkovém objemu 88 metrů krychlových, zatímco v pátek jich bylo 21. O jejich rozmístění vodárny rozhodovaly po dohodě s představiteli jednotlivých obcí. Přímo v Odoleně Vodě je nyní osm cisteren, dvě přibyly v pátek. Podle starosty Ondřeje Prášila (VODOLÁCI) se město s vodárnami dohodlo na přistavení dalších dvou v pondělí, pokud bude omezení pokračovat i v úterý, kdy se po prodlouženém víkendu vrátí děti do škol.
Nadlimitní olovo našly vodárny i ve vrtech
Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Ve čtyřech vrtech koncentrace překročila sto mikrogramů olova na litr. Výpadek nahrazují vodou z vedlejšího prameniště a zásobování obyvatel podle nich není ohrožené. Nadlimitní hodnoty se prokázaly i ve vodovodní síti.
Ve čtvrtek překročily limit dva z 12 odebraných vzorků, které obsahovaly 29,5 a 24,4 mikrogramu olova na litr. V Odoleně Vodě se kontaminace prokázala v jednom ze dvou vodojemů, který vodárny odstavily. Síť postupně přepojují na nezasažené zdroje.
Vodárny v pátek oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Jedním z možných zdrojů je podle nich nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle.
Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem 30 mikrogramů na litr či nižší proto neočekávají negativní dopad na zdraví.