Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, zranila přes dvacet lidí včetně dětí

Ruská řízená letecká puma v pondělí zranila nejméně 22 lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. Uvedl to na platformě Telegram starosta města Ihor Terechov. V Kyjevě pak podle agentury Reuters zasáhl ruský dron čerpací stanici. Ruská verze stanice BBC s odkazem na místní úřady píše, že přibližně dvě třetiny ruských bezpilotních letounů byly přes noc sestřeleny.
„K této chvíli dosáhl počet zraněných dvacet osob, mezi nimi je osm dětí,“ uvedl šéf vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Později upřesnil, že zraněných je 22.
„Zásah byl zaznamenán v bytovém domě,“ napsal na telegramu Syněhubov s tím, že puma zničila druhé a třetí patro budovy. Podle jeho informací byli hospitalizováni dvanáctiletý a osmiletý chlapec. Tříletá holčička a dalších pět dětí bylo ošetřeno lékaři přímo na místě.
V noci na pondělí Rusko podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu 165 drony. Podle předběžných údajů bylo ukrajinskou protivzdušnou obranou sestřeleno 112 z nich.
Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi. Součástí nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války se staly takřka každodenní dronové útoky, které ruská i ukrajinská armáda podnikají na území nepřítele.