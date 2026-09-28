Bouře na severovýchodě USA způsobila záplavy a výpadky elektřiny

Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a v New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy, v newyorském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatelé zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP se bez elektrického proudu ocitlo až 130 tisíc odběratelů.
Vydatné deště a vysoké vlny zasáhly během pátku, soboty a neděle pobřeží a zaplavily zejména nízko položené čtvrti New Jersey a New Yorku, přičemž v obou městech byl vyhlášen mimořádný stav. Poryvy větru lámaly stromy, poškodily domy a převrhly sloupy elektrického vedení, píše agentura AP. V důsledku extrémních povětrnostních jevů zemřel jeden člověk, další čtyři byli padajícími stromy zraněni.
Bouře způsobila také vážné narušení letecké dopravy. Každý den po dobu trvání bouře byly rušeny stovky letů, tisíce jich byly zpožděny. Provoz byl podle CNN nejvíce narušen na mezinárodním letišti v Bostonu.
V neděli večer americká Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že bouře slábne. V návaznosti na toto oznámení dodala, že nynější podmínky umožňují zrušení varování před dalšími záplavami na pobřeží v některých částech států New York, New Jersey a Massachusetts.
NWS však varovala, že jih Nové Anglie až po severní část středního Atlantiku zasáhnou vydatné deště a bouřky i v pondělí.
Bouře na severovýchodě USA, nazývané „nor'easters“, mohou způsobit škody v řádu miliard dolarů, protože přinášejí přívalové deště, silný vítr a záplavy způsobené vysokými vlnami na východním pobřeží USA. Ačkoliv se tyto bouře mohou vyskytnout po celý rok, obvykle se tvoří od září do dubna.