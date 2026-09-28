Předseda Senátu předává stříbrné pamětní medaile

Ke Dni české státnosti předává předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí.
Stříbrné medaile předsedy Senátu dostávají osobnosti z řad vědců, umělců, sportovců a další veřejně činné osoby, v minulosti dostávaly medaili i instituce.
Senátní ceremoniál nemá ambici konkurovat předávání státních vyznamenání, které 28. října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky. Řada oceněných ale v minulosti patřila mezi senátní adepty na nejvyšší státní ocenění, jejichž nominaci hlavy státu nevyhověly.
Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.