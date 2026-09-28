Předseda Senátu předává stříbrné pamětní medaile

ŽivěPředseda Senátu předává stříbrné pamětní medaile


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Ke Dni české státnosti předává předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí.

Stříbrné medaile předsedy Senátu dostávají osobnosti z řad vědců, umělců, sportovců a další veřejně činné osoby, v minulosti dostávaly medaili i instituce.

Senátní ceremoniál nemá ambici konkurovat předávání státních vyznamenání, které 28. října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky. Řada oceněných ale v minulosti patřila mezi senátní adepty na nejvyšší státní ocenění, jejichž nominaci hlavy státu nevyhověly.

Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.

Předseda Senátu ocenil medailemi kněze, vědce nebo Kuchařky bez domova
Laureáti ocenění Stříbrná medaile předsedy Senátu

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