Loď Starship dosáhla oběžné dráhy, mise ale skončí předčasně

Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď ale měla problém s jedním motorem a po diskusi týmu SpaceX skončí mise předčasně, píše server BBC News. Loď měla během svého čtrnáctého zkušebního letu obletět šestkrát Zemi. Předtím úspěšně vypustila satelity služby Starlink.
Jeden ze šesti motorů RVac se nečekaně vypnul, což vedlo inženýry k přezkoumání, zda by Starship měla pokračovat v plánovaném vstupu na orbitální dráhu. Zbývající motory ale podle nich vypadaly v pořádku, misi proto dali zelenou, uvádí server BBC News.
„Starship provádí zážeh pro navedení na oběžnou dráhu a vstupuje poprvé na oběžnou dráhu kolem Země,“ uvedla následně na sociálních sítích společnost SpaceX.
Loď po startu v Texasu úspěšně vypustila 26 satelitů Starlink, všechny už jsou na oběžné dráze. SpaceX tvrdí, že nové satelity „výrazně rozšíří kapacitu sítě a rychlost (připojení) uživatelů“. První stupeň rakety dopadl podle plánu do Mexického zálivu.
Kdyby vše bývalo šlo podle plánu, přistála by v Tichém oceánu západně od Chile za něco málo přes devět hodin po začátku mise. K deorbitálnímu zážehu však nakonec dojde přibližně po dvou hodinách a dvanácti minutách letu, informoval tým SpaceX. Přistání by se tak mělo uskutečnit něco málo přes tři hodiny po startu.
Obří vesmírný prostředek
Pro Starship se jedná o čtrnáctý start do vesmíru. Podle agentury AP provozovatel lodi, společnost SpaceX založená miliardářem Elonem Muskem, velmi usiluje o certifikaci lodě pro lety na oběžnou dráhu.
Starship je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, což je více než dvojnásobek výšky pražské Petřínské rozhledny. SpaceX chce Starship využít v rámci mise Artemis na Měsíc nebo plánu kolonizace Marsu.
Musk už dříve uvedl, že do konce roku by měla být plně opakovaně použitelná, podobně jako běžné dopravní letadlo. Do naplnění tohoto cíle však firmě zbývá ještě řada kroků. Kromě zvládnutí návratu a opětovného zažehnutí motorů bude muset prokázat schopnost tankovat palivo přímo na oběžné dráze a provést sérii startů v rychlém sledu, než bude moci nosič nasadit pro lety s posádkou.