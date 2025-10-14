Americká společnost SpaceX provedla jedenáctou letovou zkoušku své vesmírné lodi Starship. První stupeň Super Heavy podle plánu zanikl ve vodách Mexického zálivu, samotná loď následně završila let trvající 66 minut ve vlnách Indického oceánu. Nynější start, jak upozorňují média, znamenal konec éry stávajících generací Super Heavy a Starship, do kosmu tak již budou létat jen nové verze těchto nosičů i lodí.
Společnost SpaceX provedla další zkoušku kosmické lodi Starship
„Dosednutí do vody potvrzeno! Gratulace celému týmu SpaceX k úžasné jedenácté letové zkoušce Starshipu!“ napsala společnost SpaceX na sociální síti X. Během letu loď v kosmu úspěšně zažehla jeden z jejích motorů Raptor.
Loď na nosiči Super Heavy odstartovala z kosmodromu Starbase v Texasu v pondělí v 18:23 místního času (v úterý 01:23 SELČ). Po zhruba třech minutách letu se nosný stupeň rakety oddělil od lodi a po dalších čtyřech minutách zanikl v Mexickém zálivu, kde provedl simulované přistání. Starship, jejíž let trval zhruba 66 minut, zanikla podle plánu v Indickém oceánu, do jehož vod simulovala přistání.
Loď Starship podnikla let na takzvanou transatmosférickou dráhu s maximální výškou asi 230 kilometrů, nedosáhla tak oběžné dráhy kolem Země, což ani nebylo plánované. Během letu loď vypustila osm maket satelitů Starlink.
Nynějším letem se SpaceX rozloučila s generací nosného stupně Super Heavy, který společnost používala k letům od listopadu 2023. Stupeň, který zanikl ve vodách Mexického zálivu, SpaceX již jednou použila, a to při osmém testovacím letu letos v březnu. V případě kosmické lodi použila SpaceX druhou generaci, která tak rovněž ukončila svou životnost.
Loď Starship je spolu s nosičem Super Heavy největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, což je více než dvojnásobek výšky pražské Petřínské rozhledny. Společnost SpaceX ji chce využívat i pro cesty lidí a přepravu nákladu na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.