Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

před 32 mminutami
Duel ČT24: Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) a poslanec Matěj Gregor (Motoristé)
Filip Turek (za Motoristy) tím, že oznámil podání žaloby na prezidenta, přiznal porážku v boji, což bohužel ukazuje nějaké ego, uvedla v Duelu ČT24 pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Chtěla by vědět, jak se Motoristé postaví k tomu, když soudy rozhodnou, že dopis prezidenta Petra Pavla byl na místě a že nešlo o urážku. „Je to zodpovědné zralé rozhodnutí, jak se může politik v rámci mezí, aby nedělal z české politiky cirkus jako jiní politici, ohradit proti tomu, co je o něm řečeno,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Pokud by o něm jakýkoliv politik psal takové věci jako prezident o Turkovi, podal by žalobu také, dodal.

Tématem diskuse byla také válka na Ukrajině, kritizovaný novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) nebo plány prezidenta USA Donalda Trumpa získat Grónsko. Moderovala Jana Peroutková.

Filip Turek (za Motoristy) tím, že oznámil podání žaloby na prezidenta, přiznal porážku v boji, což bohužel ukazuje nějaké ego, uvedla v Duelu ČT24 pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Chtěla by vědět, jak se Motoristé postaví k tomu, když soudy rozhodnou, že dopis prezidenta Petra Pavla byl na místě a že nešlo o urážku. „Je to zodpovědné zralé rozhodnutí, jak se může politik v rámci mezí, aby nedělal z české politiky cirkus jako jiní politici, ohradit proti tomu, co je o něm řečeno,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Pokud by o něm jakýkoliv politik psal takové věci jako prezident o Turkovi, podal by žalobu také, dodal.
Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Lidé si připomínají rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na místě tehdy zemřelo šest lidí, jedna žena pak podlehla zraněním po dvou dnech. Jde o šestý nejtragičtější případ tohoto druhu od roku 1990. Po neštěstí následovaly série kontrol v několika podnicích. Probíhat budou také ve Švýcarsku, kde si požár baru v lyžařském středisku Crans-Montana vyžádal na šedesát životů.
Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt řidič a spolujezdec z osobního auta, které ujíždělo policistům. Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Trh s novými auty v Česku ožívá. Loni jich zákazníci koupili téměř 249 tisíc, meziročně zhruba o sedm procent víc. Stoupal i podíl vozů s alternativním pohonem, čistě elektrická auta ale představovala stále výraznou menšinu. O aktuálních trendech v automobilovém průmyslu, očekáváních pro rok 2026 i evropských regulacích v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, výkonný ředitel sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a generální ředitel zastoupení značek Toyota a Lexus pro ČR Martin Peleška. Debatou provázeli Jakub Musil a Tereza Gleichová.
V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení lokomotivy znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy. Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a na webu o tom informovaly České dráhy. Podle Kavky ve vykolejené soupravě necestovali lidé.
Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkol šetřit, řekla v Otázkách Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun. Ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.
Koaliční rada bude podle Schillerové řešit Turkovu žalobu na prezidenta

Koaliční rada bude v pondělí řešit i ohlášenou osobnostní žalobu čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na prezidenta Petra Pavla, uvedla v Otázkách Václava Moravce místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Podle ní je otázkou, zda by žaloba měla šanci na úspěch vzhledem k tomu, že odmítnutý kandidát na ministra životního prostředí musí jako veřejně činná osoba strpět vyšší míru kritiky. Podle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury (ODS) je Turek bez šance.
Rozpočet bude v rozporu se zákonem, varuje Hampl

Národní rozpočtová rada podle jejího předsedy Mojmíra Hampla vnímá, že rozpočet připravovaný vládou Andreje Babiše (ANO) bude v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. V „příkrém rozporu se zákonem“ je podle něj přenesení platby na obnovitelné zdroje z občanů na stát. Původní návrh rozpočtu na letošní rok, který připravil předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), byl podle Hampla „velmi na krev“. O problematice státního rozpočtu hovořil v Otázkách Václava Moravce.
