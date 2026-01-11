Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

Filip Turek (za Motoristy) tím, že oznámil podání žaloby na prezidenta, přiznal porážku v boji, což bohužel ukazuje nějaké ego, uvedla v Duelu ČT24 pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Chtěla by vědět, jak se Motoristé postaví k tomu, když soudy rozhodnou, že dopis prezidenta Petra Pavla byl na místě a že nešlo o urážku. „Je to zodpovědné zralé rozhodnutí, jak se může politik v rámci mezí, aby nedělal z české politiky cirkus jako jiní politici, ohradit proti tomu, co je o něm řečeno,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Pokud by o něm jakýkoliv politik psal takové věci jako prezident o Turkovi, podal by žalobu také, dodal.
Tématem diskuse byla také válka na Ukrajině, kritizovaný novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) nebo plány prezidenta USA Donalda Trumpa získat Grónsko. Moderovala Jana Peroutková.