Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert


Zdroj: ČT24, The Guardian

Datová centra na Blízkém východě se musí vypořádávat s kyberútoky, ale vůbec poprvé také s fyzickými údery. Firmy hlásí zásahy objektů, které zajišťují provoz bankovních aplikací či cloudových služeb. K několika z nich se přihlásil Írán. „Útoky poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost, což vytváří velký dopad,“ vysvětluje senior architekt z národního superpočítačového centra IT4Innovations Filip Staněk. Centra nejsou na ubránění se vojenskému náporu vybavena, upozorňuje.

Íránský dron Šáhed zasáhl datové centrum firmy Amazon ve Spojených arabských emirátech v neděli. Zažehl ničivý požár, v jehož důsledku bylo nutné odpojit napájení. Další škody pak způsobilo hašení vodou. Podobný osud navíc nedlouho poté potkal i druhé zařízení v zemi, a pak třetí v Bahrajnu.

Miliony lidí v Perském zálivu kvůli incidentům nemohly zaplatit za taxi, objednat si jídlo nebo třeba ověřit stav bankovního účtu, uvedl server The Guardian, který o vojenských útocích na datacentra píše jako o nové válečné frontě. Také upozorňuje, že jejich oprava bude extrémně nákladná, protože jsou velmi drahá.

„Dnes jsou datová centra továrnami na digitální služby. Ne takové, jako si je představujeme z minulosti, tedy na jeden konkrétní výrobek – třeba na automobily nebo zbrojařství, ale vytváříme v nich strašnou spoustu služeb,“ přiblížil ve vysílání ČT24 Staněk.

Přes tato zařízení se například zálohují fotografie, zprostředkovává se videohovor či fungují platební brány a mezinárodní platební systémy, vyjmenoval expert. Útoky tak podle něj „poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost“. „Vytváří to velký impakt. Myslím, že o to Íránu jde,“ zhodnotil.

Zásah datového centra navíc poškozuje ekonomiku. „Předpokládám, že cílem je donutit Spojené arabské emiráty, aby vyvíjely tlak na své spojence typu Spojených států amerických,“ míní Staněk. USA společně s Izraelem zahájily vojenskou operaci proti Íránu téměř před dvěma týdny a nadále v ní pokračují.

Ochrana budov center a dat

Útoky podle Staňka v SAE v případě center Amazonu vyřadily dvě zóny ze tří. Zbývající třetí podle něj stále funguje, tedy existuje jakási geografická záloha. „Všichni tři velcí poskytovatelé, Microsoft, Google i Amazon, dnes doporučili zákazníkům, aby své kritické systémy z těchto datových center přesunuli do bezpečnější Evropy,“ dodal ke krokům technologických gigantů expert.

Zařízení dosud disponovala spíš zabezpečením proti zlodějům a útokům z řad civilistů, ale ne proti vojensky koordinovanému náporu, zdůraznil Staněk. V důsledku toho v SAE firma, která obhospodařuje většinu trhu s datovými centry, začala koordinovat s tamní armádou jejich ochranu proti dronům a raketám – zapojením systémů Patriot.

V Evropě se podle Staňka datová centra chrání oplocením, před přírodními katastrofami nebo monitorují pohyb. Jde o standardní zabezpečení, které nemůže válečnému úderu odolat, míní. Smysl tak dává stavět datová centra zejména pro kritickou infrastrukturu v podzemních bunkrech. „To proti fyzickému útoku pomáhá,“ řekl.

Obavy, že by se útok na jedno z center projevil ve fungování jiného, popřel a zmínil možnost provoz „zaživa“ přesunout právě do druhého zařízení. „Na Blízkém východě je asi 57 datacenter, v Evropě pak 3400, takže je dost volné kapacity pro přesouvání,“ poznamenal. Provoz v Evropě je však vzhledem k dražším energiím nákladnější.

Íránské revoluční gardy podle íránské státní televize na zařízení útočily, aby odhalily „roli center v podpoře vojenských a zpravodajských aktivit nepřítele“.

Datová centra na Blízkém východě se musí vypořádávat s kyberútoky, ale vůbec poprvé také s fyzickými údery. Firmy hlásí zásahy objektů, které zajišťují provoz bankovních aplikací či cloudových služeb. K několika z nich se přihlásil Írán. „Útoky poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost, což vytváří velký dopad,“ vysvětluje senior architekt z národního superpočítačového centra IT4Innovations Filip Staněk. Centra nejsou na ubránění se vojenskému náporu vybavena, upozorňuje.
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
před 36 mminutami

USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku, zemřelo všech šest členů posádky. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani spojeneckou palbou.
včeraAktualizovánopřed 48 mminutami

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou zveřejnili statistici tamního ministerstva práce. Ve srovnání s prvním odhadem zveřejněným v únoru je růst hrubého domácího produktu (HDP) poloviční.
před 2 hhodinami

USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

Spojené státy v noci na pátek dočasně povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Washington tím usiluje o stabilizaci světových trhů s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Evropští politici dávají najevo nesouhlas, protože podle nich pomůže Rusku s válkou proti Ukrajině. Cena ropy však i nadále pokračuje v růstu. CNN uvedla, že Bílý dům nepočítal s možností, že Írán uzavře Hormuzský průliv.
01:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth při brífinku v Pentagonu uvedl, že íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, Zpravodajský web BBC píše, že žádné důkazy nejsou k dispozici. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, zasaženo na patnáct tisíc cílů. V centru Teheránu podle íránské státní televize došlo k několika mohutným výbuchům. Izrael krátce předtím vyzval k evakuaci. Na okolní země útočil také Teherán.
08:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Rusko provádí skrytou dezinformační kampaň, jejímž cílem je pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi ke znovuzvolení v dubnových parlamentních volbách, upozorňuje list Financial Times a investigativní projekt VSquare. Podle něj Moskva vyslala za tímto účelem do Maďarska skupinu agentů. O ruské vlivové akci i operativcích vyslaných Kremlem hovoří rovněž maďarská opozice.
před 2 hhodinami
