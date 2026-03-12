Íránské lodě s výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery, tvrdí Bagdád


Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel, napsala ve středu večer agentura Reuters s odvoláním na šéfa irácké společnosti pro přístavy. Jeden člověk při incidentu přišel o život.

Reuters s odvoláním na irácké představitele uvedl, že dva zahraniční tankery přepravující irácký topný olej se staly terčem neidentifikovaných útoků v iráckých výsostných vodách. Obě lodě začaly hořet a Irák z nich evakuoval 25 členů posádky. Z prvního vyšetřování iráckých bezpečnostních úřadů vyplývá, že se jednalo o útok íránské lodě s výbušninami.

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň a omezit jeho vojenské kapacity, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v zemích Perského zálivu.

Íránská lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech v úterý uvedla, že počet obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1787, včetně nejméně 200 dětí. Většina mrtvých jsou civilisté. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo jedenáct civilistů.

