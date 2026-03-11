V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně osmnáct tisíc lidí muselo na téměř sedm hodin opustit centrum Drážďan kvůli zneškodnění bomby z druhé světové války. Krátce po 15:00 policie uvedla, že pyrotechnici britskou pumu o váze 250 kilogramů zlikvidovali a že se lidé mohou vrátit zpět domů. Jednalo se o dosud největší evakuaci v saské metropoli kvůli nálezu válečné bomby.

Leteckou pumu našli dělníci na místě zbouraného mostu Carolabrücke, jehož část se do Labe zřítila v září předloňského roku. Kvůli jejímu zneškodnění vytyčili hasiči s pyrotechniky evakuační zónu, která obsahovala prakticky celé historické jádro města včetně nejznámějších památek, jako jsou drážďanský zámek, palác Zwinger, Semperova opera či kostel Frauenkirche.

Hranice evakuační zóny procházela mimo jiné ulicí Erny Bergerové v drážďanském Novém Městě. Na její západní straně, které se evakuace netýkala, stojí i budova českého generálního konzulátu.

Podle drážďanských úřadů bydlí v evakuační oblasti zhruba 18 tisíc lidí. Do 09:00 museli všichni své domovy opustit. Navíc se evakuace dotkla i turistů v hotelech či zaměstnanců místních podniků. Zavřené zůstaly v centru Drážďan školy, školky a úřady, evakuovat se muselo i několik domovů pro seniory. Lidé, kteří se neměli kam uchýlit, mohli na zneškodnění bomby počkat v drážďanské veletržní hale. Krátce po 15:00 policie uvedla, že bomba je zneškodněná a lidé se mohou vrátit domů.

Drážďanská Frauenkirche měla zůstat hromadou sutin, mementem je ale i po obnově
Frauenkirche v Drážďanech

Příprava nového mostu přes Labe

Bomba byla nalezena při prohledávání míst, na kterých by měl vzniknout nový most přes Labe. Ohledání staroměstské strany už je hotové, na novoměstské straně na severním břehu Labe našli pyrotechnici 31 podezřelých objektů, které prověřili. Bombou z války byl pouze jeden. Při bourání mostu Carolabrücke se loni našlo několik válečných pum. Na počátku loňského ledna muselo centrum města kvůli likvidaci jedné z nich opustit deset tisíc lidí, v srpnu sedmnáct tisíc.

Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než osmdesát let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit v řádu několika hodin či do druhého dne. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo načas domovy opustit 60 tisíc lidí.

Saská metropole byla za války terčem spojeneckého bombardování, přičemž jenom nálety ve dnech 13. až 15. února 1945 si vyžádaly až 25 tisíc lidských životů. Velká část drážďanského starého města byla bombardováním zničena a byla později nákladně zrekonstruována.

Přenášela zbraně i motáky. Dana Milatová se do odboje zapojila už jako školačka
Dana Milatová (rozená Gajdošíková) v roce 1943

Výběr redakce

Poslanci hlasují o návrzích na přesuny peněz ve státním rozpočtu

Minutu po minutěPoslanci hlasují o návrzích na přesuny peněz ve státním rozpočtu

06:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

před 14 mminutami
Tajné testy a zbrojící Francie. Začala nová jaderná éra

Tajné testy a zbrojící Francie. Začala nová jaderná éra

před 39 mminutami
Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

14:55Aktualizovánopřed 45 mminutami
Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

12:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Havárie ve Fukušimě narušila důvěru Japonců v jadernou energetiku

VideoHavárie ve Fukušimě narušila důvěru Japonců v jadernou energetiku

před 1 hhodinou
Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Starmer věděl o Mandelsonovi jako riziku, plyne z dokumentů

Britská vláda zveřejnila část dokumentů souvisejících se jmenováním někdejšího ministra Petera Mandelsona velvyslancem v USA. Premiér Keir Starmer měl podle jednoho z textů informaci, že kvůli Mandelsonově blízkým vztahům s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem může být jmenování „reputačním rizikem“, uvedla stanice Sky News. Starmerův kabinet se k publikaci rozhodl po tlaku, kterému ministerský předseda čelí kvůli aféře svého významného spolustraníka.
před 2 mminutami

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

Nejméně osmnáct tisíc lidí muselo na téměř sedm hodin opustit centrum Drážďan kvůli zneškodnění bomby z druhé světové války. Krátce po 15:00 policie uvedla, že pyrotechnici britskou pumu o váze 250 kilogramů zlikvidovali a že se lidé mohou vrátit zpět domů. Jednalo se o dosud největší evakuaci v saské metropoli kvůli nálezu válečné bomby.
před 14 mminutami

Tajné testy a zbrojící Francie. Začala nová jaderná éra

Čína rychle navyšuje svůj jaderný arzenál. Podle amerických zpravodajských služeb vyvíjí novou generaci nukleárních zbraní a v posledních letech provedla nejméně jeden tajný test. Aktivity v této oblasti vyvíjejí také USA, Rusko či Francie, která mění strategii a počítá s rozšířením svých nukleárních kapacit. Svět tak v době rostoucího napětí vstupuje do nové jaderné éry.
před 39 mminutami

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil

Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. K misi se připojilo i Slovensko, uvedl vedoucí delegace. Mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) opět kritizoval Kyjev za neumožnění kontroly ropovodu.
14:55Aktualizovánopřed 45 mminutami

VideoHavárie ve Fukušimě narušila důvěru Japonců v jadernou energetiku

Před patnácti lety došlo na japonském pobřeží k havárii v elektrárně Fukušima – jednalo se o druhou největší jadernou nehodu po Černobylu. Havárii způsobilo silné zemětřesení a především následné vlny tsunami, na které nebylo zařízení připravené. „Došlo k narušení důvěry obyvatelstva Japonska v jadernou energetiku, které se nyní projevuje tím, že se (země) snaží jít velmi konzervativním přístupem – snaží se kontrolovat vše nad rámec nutnosti, aby si získala důvěru obyvatelstva zpět,“ uvedla jaderná fyzička z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Lenka Frýbortová. Nehoda ale ovlivnila jaderné elektrárny ve všech státech. „Ve všech elektrárnách po celém světě probíhaly kontroly, dodatečné analýzy i s ohledem na vnější ohrožení a posilovaly se bezpečnostní systémy pro případ těchto těžkých havárií,“ dodala.
před 1 hhodinou

Za tragickým požárem autobusu ve Švýcarsku asi stojí člověk s psychickými problémy

Úterní požár autobusu ve Švýcarsku, při němž zemřelo šest lidí, zřejmě způsobil člověk s psychickými problémy. Podle stanice SRF to ve středu uvedl švýcarský státní zástupce Raphaël Bourquin. Již dříve policie sdělila, že nic nenasvědčuje terorismu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Europoslanci schválili návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU

Evropský parlament (EP) schválil své návrhy na odstranění nedostatků v obranných schopnostech EU. Ty vidí europoslanci zejména v protivzdušné či protiraketové obraně, vojenské mobilitě či při využívání umělé inteligence. EP také navrhl opatření k vytvoření silnějšího a integrovanějšího jednotného trhu EU v oblasti obrany.
před 2 hhodinami

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael podnikl další vzdušné údery na Teherán a na Bejrút, kde zasáhl byt v centru a dle libanonských médií zabil čtyři lidi. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Ve Spojených arabských emirátech zranily dva íránské drony čtyři lidi blízko dubajského letiště. Tři nákladní lodě v Perském zálivu a Hormuzském průlivu zase zasáhly neznámé projektily.
03:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...