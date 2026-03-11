Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

Ceny ropy ve středu smazaly počáteční ztráty způsobené zprávou, že Mezinárodní agentura pro energii (IEA) chystá rekordní uvolnění strategických ropných rezerv. Investoři začali pochybovat, zda plán IEA dokáže vyrovnat možné výpadky dodávek související s konfliktem na Blízkém východě. Průměrná cena nafty v Česku v úterý stoupla nad 40 korun za litr.
Ve středu kolem 11:00 SEČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 4,1 procenta nad 91,40 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI byla vyšší o 4,9 procenta a nacházela se nad 87,50 dolaru za barel. Ceny obou kontraktů v úterý klesly a ztráty zaznamenaly i po zahájení středečního obchodování v Asii.
List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje napsal, že IEA navrhla zatím největší uvolnění rezerv ropy, aby omezila prudký růst cen suroviny v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Uvolnění rezerv by mělo být vyšší než 182 milionů barelů, které členské státy uvolnily na trh ve dvou vlnách v roce 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Analytici banky Goldman Sachs v poznámce pro klienty uvedli, že uvolnění zásob v tomto rozsahu by kompenzovalo zhruba dvanáctidenní výpadek dodávek z Perského zálivu. Podle jejich odhadů činí dodávky z oblasti 15,4 milionu barelů denně. Podle analytika banky SEB Bjarneho Schieldropa se nezdá, že by trh věřil, že zatím největší uvolnění strategických rezerv ropy v současné krizi pomůže.
Státní ropná společnost ADNOC z emirátu Abú Dhabí uzavřela rafinerii, když v areálu vypukl požár po útoku dronem, což je jeden z více případů narušení energetické infrastruktury v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Zdroje také uvádějí, že Saúdská Arábie, která je největším světovým vývozcem ropy, se snaží zvýšit dodávky přes Rudé moře, ty ale podle dat z přepravních tras pořád nedosahují úrovně potřebné k nahrazení výpadků z Hormuzského průlivu. Země se vyšším vývozem přes Rudé moře snaží zabránit výraznému snížení těžby. Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty už musely těžbu snížit.
Poradenská společnost Wood Mackenzie uvedla, že válka v současnosti snižuje dodávky ropy a ropných produktů z Perského zálivu na trh zhruba o pět milionů barelů denně. To by podle jejích analytiků mohlo zvýšit ceny ropy až na 150 dolarů za barel.
Kvůli vyšší poptávce klesly minulý týden zásoby ropy, benzinu a destilátů v USA, uvedla agentura Reuters.
Nafta v Česku stoupla nad 40 korun za litr
Nafta v Česku zdražila za den o více než korunu na úterních 40,29 koruny za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud cena nafty stoupla o víc než sedm korun na litru. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 také roste, ale pomaleji než cena nafty. Benzin v Česku od zahájení bojů v průměru zdražil o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.
Cena nafty v Česku se mezi 9. a 10. březnem zvedla o 1,09 koruny na litru a cena benzinu o 52 haléřů. Za jediný den se tak ceny pohonných hmot změnily výrazněji než v době před válkou za celý týden. Těsně před zahájením bojů stouply ceny paliv za týden o méně než tři desítky haléřů a po dva týdny předtím se ceny měnily o jednotky haléřů.
