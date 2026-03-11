Právě se stalo
Vláda rozhodla, že lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra

Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr


Ceny ropy ve středu smazaly počáteční ztráty způsobené zprávou, že Mezinárodní agentura pro energii (IEA) chystá rekordní uvolnění strategických ropných rezerv. Investoři začali pochybovat, zda plán IEA dokáže vyrovnat možné výpadky dodávek související s konfliktem na Blízkém východě. Průměrná cena nafty v Česku v úterý stoupla nad 40 korun za litr.

Ve středu kolem 11:00 SEČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 4,1 procenta nad 91,40 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI byla vyšší o 4,9 procenta a nacházela se nad 87,50 dolaru za barel. Ceny obou kontraktů v úterý klesly a ztráty zaznamenaly i po zahájení středečního obchodování v Asii.

List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje napsal, že IEA navrhla zatím největší uvolnění rezerv ropy, aby omezila prudký růst cen suroviny v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Uvolnění rezerv by mělo být vyšší než 182 milionů barelů, které členské státy uvolnily na trh ve dvou vlnách v roce 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Analytici banky Goldman Sachs v poznámce pro klienty uvedli, že uvolnění zásob v tomto rozsahu by kompenzovalo zhruba dvanáctidenní výpadek dodávek z Perského zálivu. Podle jejich odhadů činí dodávky z oblasti 15,4 milionu barelů denně. Podle analytika banky SEB Bjarneho Schieldropa se nezdá, že by trh věřil, že zatím největší uvolnění strategických rezerv ropy v současné krizi pomůže.

Státní ropná společnost ADNOC z emirátu Abú Dhabí uzavřela rafinerii, když v areálu vypukl požár po útoku dronem, což je jeden z více případů narušení energetické infrastruktury v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Zdroje také uvádějí, že Saúdská Arábie, která je největším světovým vývozcem ropy, se snaží zvýšit dodávky přes Rudé moře, ty ale podle dat z přepravních tras pořád nedosahují úrovně potřebné k nahrazení výpadků z Hormuzského průlivu. Země se vyšším vývozem přes Rudé moře snaží zabránit výraznému snížení těžby. Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty už musely těžbu snížit.

Poradenská společnost Wood Mackenzie uvedla, že válka v současnosti snižuje dodávky ropy a ropných produktů z Perského zálivu na trh zhruba o pět milionů barelů denně. To by podle jejích analytiků mohlo zvýšit ceny ropy až na 150 dolarů za barel.

Kvůli vyšší poptávce klesly minulý týden zásoby ropy, benzinu a destilátů v USA, uvedla agentura Reuters.

Nafta v Česku stoupla nad 40 korun za litr

Nafta v Česku zdražila za den o více než korunu na úterních 40,29 koruny za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud cena nafty stoupla o víc než sedm korun na litru. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 také roste, ale pomaleji než cena nafty. Benzin v Česku od zahájení bojů v průměru zdražil o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.

Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr
Ilustrační foto

Cena nafty v Česku se mezi 9. a 10. březnem zvedla o 1,09 koruny na litru a cena benzinu o 52 haléřů. Za jediný den se tak ceny pohonných hmot změnily výrazněji než v době před válkou za celý týden. Těsně před zahájením bojů stouply ceny paliv za týden o méně než tři desítky haléřů a po dva týdny předtím se ceny měnily o jednotky haléřů.

Schillerová poslance požádala o podporu rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry se schodkem 310 miliard korun už podpořili a ve středu budou rozhodovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak ho schvalovat jako celek. Vládní koalice složená z ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadila. Opozice kritizuje mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslance požádala, aby návrh podpořili.
Ceny ropy ve středu smazaly počáteční ztráty způsobené zprávou, že Mezinárodní agentura pro energii (IEA) chystá rekordní uvolnění strategických ropných rezerv. Investoři začali pochybovat, zda plán IEA dokáže vyrovnat možné výpadky dodávek související s konfliktem na Blízkém východě. Průměrná cena nafty v Česku v úterý stoupla nad 40 korun za litr.
Jen žádost nestačí. U Nové zelené úsporám teď bude potřeba renovační pas

Nová zelená úsporám (NZÚ) bude pokračovat, program se ale dočká změn. Zájemci třeba budou potřebovat takzvaný renovační pas. Odborníci v tomto dokumentu popíší, jaký je stav budovy a co s ní udělat. Stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí bezúročný úvěr. Na dotace budou mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti.
Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
Slovenský úřad uložil českým a slovenským výrobcům kabelů rekordní pokutu

Slovenský antimonopolní úřad uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a jejich asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy korun) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Rozhodnutí v případu zatím není pravomocné. Podobný případ řeší i český antimonopolní úřad.
Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

Automobilka Škoda Auto v úterý oznámila, že v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Naopak její mateřský koncern Volkswagen reportoval propad provozního zisku o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistého zisku o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun).
Svárovská volá po obnovitelných zdrojích energie. Podle Ševčíka ničí přírodu

Hosté Událostí, komentářů probrali důsledky stoupajících cen ropy a plynu pro světovou ekonomiku a životní prostředí. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) a členka výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) se shodli na tom, že snížení spotřební daně na pohonné hmoty není vhodným řešením aktuální krize. Dle Ševčíka je jedinou cestou ukončení konfliktu na Blízkém východě a přechod k diplomacii. Svárovská míní, že se podobným krizím musí předcházet pomocí dlouhodobých opatření, například snižováním závislosti na fosilních palivech. „Závislost na ropě z Ruska nebo z Blízkého východu je pro Evropu významné bezpečnostní riziko, proto by se měla přeorientovat na obnovitelné zdroje,“ sdělila. Podle Ševčíka naopak obnovitelné zdroje energie ničí životní prostředí. „Například fotovoltaika zvyšuje teplotu okolního prostředí a vysušuje půdu,“ tvrdí. Diskuzi moderovala Tereza Řezníčková.
Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Posléze část zisků smazaly a vrátily se pod tuto hranici. Po skončení obchodování začala ropa dokonce výrazně oslabovat. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Kvůli konfliktu na Blízkém východě prudce roste také cena plynu.
