Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

Ukrajina získá peníze od zemí EU na financování svého válečného úsilí, i když Maďarsko a Slovensko budou nadále blokovat slíbenou půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedli dva evropští diplomaté pro bruselský server Politico.
Lídři EU se příští týden sejdou na summitu v Bruselu s cílem přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho slovenský protějšek Roberta Fica, aby dodrželi svůj slib schválit půjčku, která má poskytnout Ukrajině dvě třetiny peněz potřebných k pokračování boje proti ruské invazi až do konce roku 2027.
Pokud však oba státy odmítnou ustoupit, pobaltské a severské země mají plán poskytnout Ukrajině dostatek peněz, aby přežila první polovinu tohoto roku, uvedli dva diplomaté EU. Celková částka, která je zvažována, je třicet miliard eur, uvedla další osoba obeznámená s jednáními. Jelikož by šlo o bilaterální půjčky, nebylo by potřeba schválení EU.
Kromě toho nizozemský ministr financí Eelco Heinen údajně podle serveru sdělil svým kolegům, že Haag plánuje poskytnout Ukrajině do roku 2029 bilaterální podporu ve výši 3,5 miliardy eur.
O poskytnutí finančních prostředků v bilaterálním formátu se hovořilo již před prosincovým summitem. V té době byla upřednostněna možnost pokračovat v rozhodnutí o poskytnutí úvěru ze strany EU, protože alternativa by podkopala dojem evropské solidarity a zdůraznila hluboké rozdíly uvnitř EU. V situaci, kdy se čas krátí, Ukrajina potřebuje peníze a jistotu, a zatímco Orbán si stojí za svým, stává se to téměř jedinou možností, uvádí Politico.
Ukrajina má podle několika zdrojů serveru v současné době dostatek finančních prostředků na pokrytí naléhavých potřeb do začátku května, poté co Mezinárodní měnový fond na konci února schválil půjčku ve výši 8,1 miliardy dolarů (zhruba 167 miliard korun) a celkem 1,5 miliardy dolarů z této částky bylo vyplaceno okamžitě. Bez této pomoci by finanční prostředky do konce března došly, což by Kyjev dostalo do velmi zranitelné pozice.
Maďarské volby
V Bruselu i Kyjevě stále panuje naděje, že Orbán prohraje v dubnu volby, naznačují to i průzkumy veřejného mínění. Jeho protivník Péter Magyar pravděpodobně kategoricky nezablokuje společnou půjčku EU, zejména pokud bude obnoven tranzit ruské ropy přes ropovod Družba nebo pokud EU nabídne pobídky, jako je rozmrazení v současné době zmrazených evropských fondů pro Maďarsko nebo schválení žádosti Budapešti o šestnáct miliard eur v rámci programu SAFE.
Pokud Orbán vyhraje volby, EU doufá, že ustoupí z cesty, protože už nebude muset podněcovat protiukrajinské nálady, aby získal voliče, uvedli pro Politico tři různí diplomaté.
Slovenský premiér Fico je podle dalších dvou představitelů EU pro Brusel menší překážka než Orbán. Fico v neděli přitom slíbil, že půjčku zablokuje, pokud nebude opravena Družba, i kdyby Orbán volby prohrál.