Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico


před 6 mminutami|Zdroj: Politico, Ukrajinskaja Pravda

Ukrajina získá peníze od zemí EU na financování svého válečného úsilí, i když Maďarsko a Slovensko budou nadále blokovat slíbenou půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedli dva evropští diplomaté pro bruselský server Politico.

Lídři EU se příští týden sejdou na summitu v Bruselu s cílem přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho slovenský protějšek Roberta Fica, aby dodrželi svůj slib schválit půjčku, která má poskytnout Ukrajině dvě třetiny peněz potřebných k pokračování boje proti ruské invazi až do konce roku 2027.

Pokud však oba státy odmítnou ustoupit, pobaltské a severské země mají plán poskytnout Ukrajině dostatek peněz, aby přežila první polovinu tohoto roku, uvedli dva diplomaté EU. Celková částka, která je zvažována, je třicet miliard eur, uvedla další osoba obeznámená s jednáními. Jelikož by šlo o bilaterální půjčky, nebylo by potřeba schválení EU.

Kromě toho nizozemský ministr financí Eelco Heinen údajně podle serveru sdělil svým kolegům, že Haag plánuje poskytnout Ukrajině do roku 2029 bilaterální podporu ve výši 3,5 miliardy eur.

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit
Volodymyr Zelenskyj

O poskytnutí finančních prostředků v bilaterálním formátu se hovořilo již před prosincovým summitem. V té době byla upřednostněna možnost pokračovat v rozhodnutí o poskytnutí úvěru ze strany EU, protože alternativa by podkopala dojem evropské solidarity a zdůraznila hluboké rozdíly uvnitř EU. V situaci, kdy se čas krátí, Ukrajina potřebuje peníze a jistotu, a zatímco Orbán si stojí za svým, stává se to téměř jedinou možností, uvádí Politico.

Ukrajina má podle několika zdrojů serveru v současné době dostatek finančních prostředků na pokrytí naléhavých potřeb do začátku května, poté co Mezinárodní měnový fond na konci února schválil půjčku ve výši 8,1 miliardy dolarů (zhruba 167 miliard korun) a celkem 1,5 miliardy dolarů z této částky bylo vyplaceno okamžitě. Bez této pomoci by finanční prostředky do konce března došly, což by Kyjev dostalo do velmi zranitelné pozice.

MMF schválil úvěrový program pro Ukrajinu za více než osm miliard dolarů
Následky ruských dronových a raketových útoků na Charkov, snímek z 26. února

Maďarské volby

V Bruselu i Kyjevě stále panuje naděje, že Orbán prohraje v dubnu volby, naznačují to i průzkumy veřejného mínění. Jeho protivník Péter Magyar pravděpodobně kategoricky nezablokuje společnou půjčku EU, zejména pokud bude obnoven tranzit ruské ropy přes ropovod Družba nebo pokud EU nabídne pobídky, jako je rozmrazení v současné době zmrazených evropských fondů pro Maďarsko nebo schválení žádosti Budapešti o šestnáct miliard eur v rámci programu SAFE.

Pokud Orbán vyhraje volby, EU doufá, že ustoupí z cesty, protože už nebude muset podněcovat protiukrajinské nálady, aby získal voliče, uvedli pro Politico tři různí diplomaté.

Slovenský premiér Fico je podle dalších dvou představitelů EU pro Brusel menší překážka než Orbán. Fico v neděli přitom slíbil, že půjčku zablokuje, pokud nebude opravena Družba, i kdyby Orbán volby prohrál.

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara
Péter Magyar a Viktor Orbán

Výběr redakce

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

před 6 mminutami
Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

12:36Aktualizovánopřed 16 mminutami
Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

Lety prezidenta a šéfů komor podléhají souhlasu premiéra, usnesla se vláda

před 19 mminutami
Schillerová poslance požádala o podporu rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

Minutu po minutěSchillerová poslance požádala o podporu rozpočtu. Opozice návrh kritizuje

06:00Aktualizovánopřed 28 mminutami
Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

03:37Aktualizovánopřed 56 mminutami
Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

Ceny ropy rostou, nafta v Česku je nad 40 korunami za litr

před 1 hhodinou
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropa plánuje, jak poskytnout miliardy Kyjevu i přes veto Maďarska a Slovenska, píše Politico

Ukrajina získá peníze od zemí EU na financování svého válečného úsilí, i když Maďarsko a Slovensko budou nadále blokovat slíbenou půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), uvedli dva evropští diplomaté pro bruselský server Politico.
před 6 mminutami

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Izrael podnikl další vzdušné údery na íránské hlavní město Teherán a zaútočil i na Bejrút, kde zasáhl byt v centru a dle libanonských médií zabil čtyři lidi. Izraelská armáda informovala o tom, že detekovala střely mířící z Íránu na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Ve Spojených arabských emirátech zranily dva íránské drony čtyři lidi blízko dubajského letiště. U jejich pobřeží neznámý projektil zasáhl kontejnerovou loď. Saúdská Arábie také oznámila, že zachytila balistické střely i drony.
03:37Aktualizovánopřed 56 mminutami

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Oprava trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí, ovlivní to i české linky

Dokončení generální opravy železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem se zpozdí o měsíc a půl. Původně měla být hotová do konce dubna, kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Odložené zprovoznění trati bude mít vliv na vlakovou linku Českých drah z Prahy do Hamburku i plánované spuštění přímé linky Praha-Kodaň.
před 2 hhodinami

Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je navzdory zraněním v pořádku a v bezpečí, uvedl ve středu podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján. Deník The New York Times (NYT) s odkazem na íránské a izraelské zdroje napsal, že Chameneí mladší v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února utrpěl zranění nohou.
před 3 hhodinami

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku

Nejméně šest lidí zemřelo a další utrpěli zranění při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvedly v úterý večer stanice BBC News a agentury AFP či DPA s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich stal v obci Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Požár nejspíš zavinil člověk, uvedla policie. Nic ale podle ní nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Srovnání satelitních záběrů ukazuje následky leteckých úderů na Írán

Nadále pokračující společné vzdušné údery Izraele a USA vyřazují z provozu raketové základny i továrny související s vojenským průmyslem napříč Íránem. Jejich dopady zachycuje porovnání satelitních snímků. Útoky následují po úterním prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha, podle něhož Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku ofenzivy.
před 4 hhodinami

Chorvatsko obnovilo povinnou vojenskou službu

Po osmnácti letech se v Chorvatsku znovu hlásili do služby první branci. Povinnou vojenskou službu obnovila balkánská země kvůli zhoršené bezpečnostní situaci na východě Evropy. Zatímco naprostá většina chorvatských politiků změnu schvaluje, veřejnost zůstává rozdělená. Nějakou formu vojny zavedly už v deseti státech Severoatlantické aliance.
před 5 hhodinami
Načítání...