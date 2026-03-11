Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

V okrese Hradec Králové je další ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže. Nákaza zasáhla chov kachen firmy Perena v Zábědově, který je součástí Nového Bydžova. V chovu je ve čtyřech halách třináct tisíc kachen a čeká je likvidace.
O dalším ohnisku informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Letos jde o šesté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v Česku, pět ze zasažených chovů patří firmě Perena. Všechna ohniska jsou na Hradecku, vzdálená jsou od sebe do čtrnácti kilometrů.
Ve středu hasiči začali likvidovat chov 9000 kachen v novobydžovské části Chudonice, která sousedí se Zábědovem. Hasiči předpokládají, že chudonický chov zlikvidují během dne. Pak se přesunou do Zábědova, kde by chov mohli zlikvidovat ve čtvrtek.
Ve středu hasiči také začali likvidovat chov asi 31 tisíc kachen v Dobřenicích, které jsou od Chudonic vzdálené asi čtrnáct kilometrů. Likvidace dobřenického chovu by mohla trvat dva až tři dny.
Zvýšené úhyny
„Chovatel v úterý v Zábědově nahlásil zvýšené úhyny drůbeže a pokles snášky. Vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1,“ přiblížil mluvčí veterinární správy Majer. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje a odkazuje na informace veterinářů. Chovy Pereny na Hradecku zasáhla ptačí chřipka již v letech 2021 a 2023.
První letošní ohnisko ptačí chřipky v tuzemsku bylo v chovu kachen Pereny 12. února v obci Kosičky-Třesice. Následný den hasiči celý chov čítající asi 6800 ptáků zlikvidovali. Mezi 23. až 27. únorem hasiči likvidovali chov 236 tisíc slepic nakažených ptačí chřipkou. Šlo o chov Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. Třetí ohnisko hasiči zlikvidovali 3. března v obci Nové Město na Hradecku, v chovu Pereny tam bylo asi 7800 kachen.
Chovatelé v Kosičkách dříve sdělili, že se jim virus dostal do chovu vzduchem. Za prvotní zdroj nákazy označili volně žijící ptáky, protože na písnících na jih od Kosiček a východně od Nového Města hynuly labutě.
Ohnisko v Zábědově se nachází v pásmech mimořádných veterinárních opatření okolo již dříve zjištěných ohnisek. Ochranné pásmo od úterý zahrnuje 44 katastrálních území a dozorové pásmo 120 katastrů. Pásma jsou na území okresů Hradec Králové, Jičín, Pardubice, Kolín a Nymburk v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Jsou v nich mimo jiné omezené přesuny drůbeže, dělají se v nich soupisy všech chovů a platí v nich zákaz pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva.
Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.