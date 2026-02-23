Hasiči likvidují velkochov 236 tisíc slepic kvůli ptačí chřipce

V Kosičkách na Královéhradecku v pondělních dopoledních hodinách začali hasiči s likvidací velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Likvidace chovu potrvá pět až sedm dní a denně se na ní bude podílet kolem stovky profesionálních hasičů. Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, byla v pondělí ráno uzavřena.
Jde o druhou největší likvidaci chovu drůbeže v Česku kvůli ptačí chřipce. Největší se odehrála v lednu 2023 v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo zlikvidováno 742 tisíc slepic. V letošním roce jde o druhou likvidaci v komerčním chovu. První se odehrála 13. února v Kosičkách-Třesicích, kde hasiči zlikvidovali chov 6800 kachen. Chov kachen byl asi pět set metrů od drůbežárny v Kosičkách.
„Začali jsme v hale, kde byl největší úhyn. Celkem jsou nosnice v pěti halách,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči dosud žijící slepice vynášejí a usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracují v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Po vyklizení hal hasiči udělají jejich dezinfekci.
Nákaza vysoce patogenním virem H5N1 se v chovu Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách objevila ve čtvrtek 19. února. Do chovu se virus podle firmy dostal vzduchem ze směru od ohnisek chřipky na nedalekých písnících a v komerčním chovu kachen.
Obnova produkce
Podnik, který patří k významným drůbežářským firmám v Královéhradeckém kraji, již uvedl, že chov hodlá co nejrychleji obnovit. „Už nyní poptáváme mladé kuřice před snáškou, abychom chov co nejdříve obnovili,“ uvedl ředitel podniku Jan Pozdílek s tím, že první ptáci by se v Kosičkách mohli objevit v dubnu až květnu. Kvůli ptačí chřipce byl chov v Kosičkách vybit již na jaře 2021, tehdy v něm bylo asi 170 tisíc slepic.
Denní produkce drůbežárny v Kosičkách byla asi 180 až 200 tisíc vajec, což představuje přibližně čtyři procenta produkce vajec v celém Česku. Své zákazníky hodlá podnik po dobu výpadku zásobit vejci od spolupracujících drůbežáren, část dodávky zřejmě bude muset podle Pozdílka pokrýt vejci z dovozu.
Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.