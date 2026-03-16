Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun


16. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stalo se tak na základě trestního oznámení, jež podala dozorová státní zástupkyně, uvedl v pondělí dopoledne olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Únik se týká i návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby – návrh dle Deníku N zazněl na uzavřené lednové poradě.

Žalobkyně Lastovecká byla z týmu následně vyloučena, Dragoun v pondělí uvedl, že důvodem tohoto kroku byla její „zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení“. Zdůraznil, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nedostalo v této kauze jakékoliv pokyny od Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství na mimořádném brífinku objasňuje další postup v kauze. Tiskové konference se kromě Dragouna účastní nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její první náměstek Zdeněk Kasal a dozorová státní zástupkyně případu Lucie Slámová.

Před rokem začala bitcoinová kauza
Bitcoin (ilustrace)

Ministerstvo spravedlnosti před více než rokem přijalo bitcoiny coby dar od Tomáše Jiřikovského. Ten byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až osmnáct let vězení, je ve vazbě. Bývalý šéf resortu Blažek trvá na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Výběr redakce

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Aktuálně z rubriky Domácí

Feri odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben

Exposlanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila. Feri nyní řekl, že chce v případu vypovídat, ale až v závěru dokazování. Protože soud na pondělí plánoval pouze výslech Feriho, odročil jednání na 20. dubna.
před 12 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sněmovní schválení rozpočtu pro letošní rok. Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se vyslovili pro schodek ve výši 310 miliard korun. V rozpočtu jsou nižší výdaje na obranu oproti závazku NATO. Debata se věnovala také rostoucím cenám pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. V diskusi zmínili také nadprůměrnou konzumaci piva v Česku. Pozvání přijali bývalý ministr financí Ivan Pilný, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, herec a fotograf Hynek Čermák, redaktorka Deníku N Petra Procházková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 1 hhodinou

V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejících dnech čeká Česko proměnlivé a náladové počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Protipovodňová opatření nesplnila cíle, uvedl kontrolní úřad. Resort se ohradil

U dotačních programů na protipovodňová opatření, která měla zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz, které vynaložilo ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Resort se závěry nesouhlasí, projekty podle něj pomohly, v některých případech ale chyběly peníze.
před 1 hhodinou

Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
před 2 hhodinami

VideoHasiči mají nový systém dronů s kamerou, pomáhá zvládat krize na dálku

Hasičům v řízení zásahů nově pomáhá unikátní systém dronů a kamer, díky němuž v reálném čase sdílejí záběry i informace. Ty slouží veliteli opatření, na dálku osloveným expertům, krajským či ministerským krizovým štábům nebo bezpečnostní radě státu. Systém financovaný z projektů ministerstva pro místní rozvoj je v evropském měřítku unikátní.
před 3 hhodinami

Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.
před 4 hhodinami
Načítání...