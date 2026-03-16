Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stalo se tak na základě trestního oznámení, jež podala dozorová státní zástupkyně, uvedl v pondělí dopoledne olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Únik se týká i návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby – návrh dle Deníku N zazněl na uzavřené lednové poradě.
Žalobkyně Lastovecká byla z týmu následně vyloučena, Dragoun v pondělí uvedl, že důvodem tohoto kroku byla její „zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení“. Zdůraznil, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nedostalo v této kauze jakékoliv pokyny od Nejvyššího státního zastupitelství.
Nejvyšší státní zastupitelství na mimořádném brífinku objasňuje další postup v kauze. Tiskové konference se kromě Dragouna účastní nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její první náměstek Zdeněk Kasal a dozorová státní zástupkyně případu Lucie Slámová.
Ministerstvo spravedlnosti před více než rokem přijalo bitcoiny coby dar od Tomáše Jiřikovského. Ten byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až osmnáct let vězení, je ve vazbě. Bývalý šéf resortu Blažek trvá na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.